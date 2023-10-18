盧建旺、陳金平過堂 不認罪

盧建旺(左一)17日過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(記者胡聲橋／攝影)

被控充當外國代理人和妨礙司法公正兩項罪名的紐約僑領、美國長樂公會前主席盧建旺和長樂公會前秘書長陳金平，17日在紐約東區聯邦法院過堂，他們被指非法在曼哈頓華埠 設立中國警察站，並在沒有管轄權或外交許可的情況下開展警察行動。盧建旺和陳金平當庭否認所有指控，而如果這些罪名成立，兩人最高可判25年監禁。

現在61歲的盧建旺報住布朗士區，現年59歲的長陳金平報住曼哈頓，兩人於今年4月被聯邦調查局(FBI )逮捕後否認控罪，8月遭大陪審團起訴。根據法庭文件，盧建旺和陳金平代表福建省公安廳在曼哈頓華埠設立海外警察站。盧建旺於2022年1月參加福州市建立海外警察服務站的倡議儀式，並出席了福建省人民代表大會第六次會議，隨後邀請陳金平加入名為「首批海外服務中心」微信群組。同年2月，兩人返回美國後建立了「海外警察服務站」。

這個海外警察站占了華埠長樂公會辦公室整整一層。參與活動的人員中，無人將此事告知美國當局他們在美國領土開設並運作警察站，警察站最終於2022年秋天被關閉。檢方稱設立這個警察站公然違反了美國的主權，警察站被用來監督和威脅那些生活在美國的持不同政見者。此外，2022年，中國公安部人員在盧建旺的幫助下，尋找一名生活在加州的民運人士。不過，被告認為，這個警察站由志願者組成的，幫助中國公民辦理日常事務，比如更新他們在國內的駕駛執照等。

法庭文件還稱，在開設警察站之前，盧建旺就與包括公安部在內的中國執法機構有長期的密切聯繫。2018年，他通過暴力威脅一名中國逃犯及其在中國和美國的家人，迫使這名中國逃犯回到了中國。

2022年秋天，FBI特工搜查了位於東百老匯107號長樂公會辦公樓三層的警察站，沒收了盧建旺和陳金平的手機，並對這兩人進行了詢問。FBI特工在查看盧建旺和陳金平的手機時，發現兩人與中國公安部門官員交流的內容被刪除。這使兩名被告面臨妨礙司法公正罪。