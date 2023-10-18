趙錫成與5女兒 同獲華美協進社青雲獎

趙錫成在女兒們的陪同下發表獲獎感言。(記者張心／攝影)

華美協進社(China Institite)於17日舉辦2023年度晚宴，福茂集團創辦人兼榮譽董事长趙錫成家族等傑出人士榮獲「青雲獎」，百餘位嘉賓當晚齊聚紐約市 曼哈頓下城共襄盛舉。

華美協進社頒獎聲明稱，這是該組織首次將最高榮譽「青雲獎」授予整個家族，「我們想不出比趙博士更傑出的家庭了，家族各位都是富有遠見的公共服務與商業領袖，以及傑出的慈善家典範。」主辦方指出，趙氏家族數十年來，為加強文化交流，增進東西方藝術、文化和歷史之間的了解，以及加強中美關係、造福全世界做出了許多貢獻，獲得廣泛尊重和認可。

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)雖未到場，但通過線上參與介紹趙錫成及其家人，並致頒獎辭。 前國務卿季辛吉雖未到場，但通過線上參與介紹趙錫成及其家人。(記者張心／攝影)

趙錫成的五位女兒，第24任美國勞工部 部長及第18任美國交通部部長趙小蘭、前紐約州 消費者保護廳廳長兼執行長趙小美、福茂集團總法律顧問趙小甫、人類學家趙小婷、福茂集團董事長兼首席執行官趙安吉同父親趙錫成上台領獎。

趙錫成動情表示，「我特別高興我的女兒們能夠和我們在一起，感謝華美協進社給予我們家族獎項。我已故的妻子木蘭是家庭的支柱。我們家庭有今天的成就，很大程度上要歸功於她。」

趙錫成說，自己和全家始終相信，中美之間的良好關係將造福全世界。因此，家族創辦了許多獎學金、基金會、慈善和文化交流活動，以幫助加深對美國的了解。孩子們也延續了這個家庭傳統。「感謝你們給我和我的家人如此巨大的榮譽。受此殊榮，我們內心深覺謙卑與感恩。再次謝謝大家！」 福茂集團創辦人兼榮譽董事长趙錫成家族榮獲「青雲獎」。(主辦方提供)

此外，佳通控股公司董事長兼總裁林美鳳、華美協進社聯合主席靳羽西也榮獲「青雲獎」，沙烏地阿拉伯(Kingdom of Saudi Arabia)駐美國大使班達爾(Reema bint Bandar Al Saud)為其頒獎。