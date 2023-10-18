鼓勵業餘 菊花大賽月底長島登場

第68屆長島菊花大賽本月底在長島斯塔基兄弟花園中心的陶器棚內舉行。(官方提供)

第68屆長島 菊花大賽(Long Island Chrysanthemum Show)本月底將在長島斯塔基兄弟花園(Starkie Brothers Garden Center)中心的陶器棚內舉行，鼓勵業余種植者免費參加比賽，時間為27日(周五)下午1時至5時；主辦方鼓勵民眾將自己培育的作品帶到陶藝棚進行展示，美國國家菊花協會(National Chrysanthemum Society, Inc. )將為獲獎選手頒發100元獎金。

主辦方表示，大多數參展菊花都是巨型的，進入比賽的最小花朵尺寸是4吋，有些甚至達到11吋寬，很多人稱其為「足球 菊」。有意參與的民眾可在27日(周五)下午1時至5時，攜帶自己的作品前往展覽地點；主辦方提醒，民眾應確保知道要參賽的品種名稱，長島菊花協會的成員將協助標記花朵並擺放在展示台上。

美國國家菊花協會將為表現出色的新手和青少年選手提供100元的獎金，獎金來源於詹姆斯鮑爾 索克斯信托基金(James Bowersox Trust)的資助，該基金旨在保護和促進美國的菊花文化。獎項將按照國家菊花協會的競賽規則由評審裁定。

展覽對公眾開放，觀展時間為本月28日(周六)下午12時至5時、本月29日(周日)上午9時至下午3時。獎項頒獎典禮將於下午3時45分開始。活動地址，721 Main Street, Farmingdale, NY 11735。如需了解更多信息，請訪問，www.limums.org，或致電(516) 263-2717。