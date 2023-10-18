坂本龍一終章紐約首映 兒子分享創作過程

來自日本 的古典交響樂作曲家、電子流行音樂藝術家以及鋼琴獨奏家坂本龍一(Ryuichi Sakamoto)今年3月因病去世，終年71歲；在世人悼念此偉大音樂家同時，其生前最後一次演奏亦被兒子空音央(Neo Sora)紀錄成為電影，取名「坂本龍一：傑作(Opus)」，日前於曼哈頓 林肯中心(Lincoln Center)舉行北美首映，並分享與父親的創作故事。

2021年1月，曾在紐約生活30年的坂本龍一宣布被查患有直腸癌，需要暫時停止工作以接受治療。在經歷了長達兩年的住院後，他完成了最後一張專輯「12」的錄製，但由於身體狀況變化明顯導致無法舉辦巡迴音樂會，其在去年末於東京舉辦線上鋼琴獨奏會。三個月後，坂本龍一去世。

為了紀念此坂本龍一人生中的最後演出，他的兒子空音央以父親為主角記錄了該獨奏會全部過程，以電影方式呈現，並在8月的威尼斯影展中首度上映。這部空音央執導的作品使用三台4K攝像機拍攝，且全程以黑白呈現。他說，決定拍成黑白電影的部分原因是因為希望突出父親的身體，以及鋼琴黑白琴鍵的質感。

電影中，坂本龍一演奏了部分從未鋼琴獨奏的曲目，如在他從屬黃色魔術樂團樂團(YMO)時期的「Tong Poo」慢速版，其多年來被眾多樂評人視為借鑑有華語兒歌「讓我們蕩起雙槳」。另外，他還彈奏了眾多華人 熟悉的電影「末代皇帝」配樂，和電影「聖誕快樂，勞倫斯先生」同名曲，以及「The Wuthering Heights」、「Ichimei – Small Happiness」等獨奏曲目。

該片在日本放送協會(NHK)錄音室內拍攝，其中大多片段為演奏畫面，僅有簡單數句台詞，如坂本龍一自語「我需要休息」、「這太難了」和「再來一次」等。同時，呼吸聲、衣物摩擦聲和指甲點擊聲均得以保留。此外，阪本龍一第三任妻子、空音央母親空里香(Norika Sora)亦擔任作製片人。

在一份聲明中，坂本龍一將此演出成為「最後一次表演機會」，因此花費數日「小心錄製」，希望得到「全面突破」。他說，「事後感到十分空虛，且病情惡化大約一個月，卻依然感覺鬆了口氣」。

紐約首映結束後，空音央在問答環節表示，該電影起源緣於父親，因其舉辦最後一場演出的意願強烈，因此共花費八日時間錄製，每日演奏約三到五首歌曲。他還說，父子關係僅給予有限幫助，作品更多是關於坂本龍一對生命和死亡的思考，以及對音樂完全沈浸式的熱愛。

在影片最後一曲「Opus」引來全場掌聲後，空音央談到，「音樂是能夠以最純粹方式傳達情感的媒介之一」。曲終前，畫面中僅有琴鍵跳動，坂本龍一的身影消失不見。