台灣醫師 分享烏克蘭行醫經歷

台灣醫師蔡榮聰(右一)16日來到法拉盛台灣會館，講述他在烏克蘭的工作經歷。(記者高雲兒／攝影)

由北美洲台灣人醫師協會組成的義診團，已經從烏克蘭 歸來一個月左右；其中的台灣醫師蔡榮聰，16日來到法拉盛 台灣會館，講述了他們在烏克蘭的工作經歷，也同樣描述了烏克蘭的無情戰火和勇敢人民。

蔡榮聰在開場前，先和坐滿全場的僑胞分享了從烏克蘭帶來的糖果；他展開回憶時，說到烏克蘭利維夫市(Lviv)義診的每一天，都在利維夫市立總醫院度過，這家醫院約有850張床位，收治了大量因地雷和炸彈爆炸而受傷的士兵，「在醫院的牆上，懸掛著藍黃色的旗幟，上面有戰友的簽名，象徵著他們的力量和渴望康復後重返戰場的意願。」

他進一步分享了他在利維夫遇到的一些勇敢人物，比如一名上尉失蹤了17個月，被關押在莫斯科附近的監獄 ，她的女兒為了再見到父親，成了最年輕的戰俘維權者；另一名女孩的胞弟則為保衛祖國而犧牲。

蔡榮聰表示，在利維夫的街道上漫步，他清楚地認識到，烏克蘭不僅僅是一個動盪的國家，也是抵抗威脅自由勢力的堡壘；他說，儘管語言不通，他遇到的每個人，都有親朋好友在戰爭中受傷或喪命。

他特別提到，公共廣場上的標語「自由不是免費的」和「為獨立而自豪」讓人深受觸動，「烏克蘭正在為自由世界擋子彈，不僅為自己人民，也為所有珍視民主、人權和自由的價值的人們，堅定地反對侵略和暴政。」