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皇后區民代撥款百萬 資助老人中心

記者高雲兒／紐約報導
皇后區多位民選官員16日撥款100萬元給皇后區東部一家老年中心。(史塔文斯基辦公室提供)
皇后區多位民選官員16日撥款100萬元給皇后區東部一家老年中心。(史塔文斯基辦公室提供)

皇后區多位民選官員16日舉行記者會，宣布撥款100萬元給皇后區東部一老年中心，為該老人中心提供資金更新設施，並為更多老人提供線上和線下的服務。

州參議員康莫利(Leroy Comrie)、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)以及市議員李琳達在16日一起宣布，將撥款100萬元給位於皇后村(Queens Village)的老人中心「即刻成人服務」(Services Now for Adult Persons)，該中心從1999年開始一直為老年人提供服務和資源。

這100萬元資金由史塔文斯基、康莫利以及國會第三選區前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)幫助申請，將用於修建新的廚房、食堂和辦公場所，從而擴展服務範圍。

史塔文斯基表示，該老人中心一直是皇后區老年人的寶貴財富，「他們的項目、服務和社區資源讓男性和女性通過保持健康、參與和活躍的社區成員來優雅地老去。」

李琳達表示，如果紐約要成為一個允許其居民有尊嚴地老去的城市，必須繼續提升那些致力於在實地執行這項工作的組織。「作為一名社會工作者，我知道獲得支持性社會服務是多麼重要。」

「即刻成人服務」執行長表示麥賽利(Paola Miceli)表示，他將使用這筆錢搬離老人中心所在的皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)，並為老人提供安全和溫馨的環境。

老人中心 皇后區 眾議員

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