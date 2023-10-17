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視員工為家人 蕭菁菁在麥當勞圓美國夢

紐約訊
視員工、同事為家人的蕭菁菁(左七)，樂於分享自己的學習技能。(蕭菁菁提供)
視員工、同事為家人的蕭菁菁(左七)，樂於分享自己的學習技能。(蕭菁菁提供)

1997年從香港移民美國華裔美籍蕭菁菁(Jessica Siu)，已在麥當勞工作25年，目前在波士頓劍橋麥當勞分店任職加盟店總經理，視之為第二個家。蕭菁菁最初只是一名普通員工，但她的勤奮和努力使她晉升為值班經理，現在是該加盟店的店經理。她負責調度員工、監管存貨、訂購材料等，對麥當勞的運營瞭如指掌，並對服務客戶充滿熱情。她的多地區經驗使她適應不同需求。

為了每天的餐廳運營，蕭菁菁每天都會遇到各種不同的困難，她從過去的經驗中學到如何嚴格執行麥當勞的規則。麥當勞也教給她很多運營餐廳和管理團隊的技巧，她成功地應用在各種難題上。蕭菁菁說：「麥當勞有一系列嚴格的規範，例如如何培訓員工，如何解決困難。我經常告訴我的員工要遵守這些規範。」蕭菁菁強調遵守公司的規範和準則，並將這種標準傳達給她的團隊。這不僅有助於確保麥當勞品牌的一致性，還建立了一個高效和有條不紊的工作環境。

在她的職業生涯中，蕭菁菁的一位重要支持者扮演了關鍵角色。她的加盟店經營者陳何瑞芳(Carol Chin)、陳換敏(Vern Chin)視她猶如最親的家人，並在她的個人成長過程中給予了巨大支持。回憶起初加入麥當勞時，蕭菁菁犯了許多錯誤，但多虧了他們的細心和耐心指導，她成長為今天的自己。她感激這些寶貴的經驗和機會，並將其應用於管理自己的團隊，像何瑞芳和陳換敏一樣，她將員工視為家人，總是關心他們的感受，使他們每天都期待上班。

蕭菁菁深感自己在麥當勞的職業生涯充滿挑戰和機會，她說：「在麥當勞工作不僅讓我不斷學習和成長，也讓我更深刻地了解了自己。」對於那些初入職場的年輕人，蕭菁菁提出建議：「無論你身處哪個行業，都要保持熱情，不斷學習。」對於新移民來說，她認為學習各種技能至關重要，要認真對待工作，積極追求機會，而不是等待。學習越多技能，生活將會有更多的改變。

蕭菁菁的職業生涯充滿勵志，如同經典的美國夢故事。她透過毫不懈怠的努力、堅定的信念和持續學習，由一名普通員工蛻變為傑出的店經理，同時也是對自己的團隊充滿關愛的領袖。蕭菁菁認為麥當勞是一個很適合初入職場的地方，因為它提供了優質的工作環境和職業晉升機會，同時也提供了多種學習機會，有助於個人成長和發展。麥當勞也為她提供了豐富的運營和團隊管理技能，這些技能不僅在工作中有所體現，還在她個人生活中具有實際價值。看影片請搜：https://bit.ly/mcdonalds1016或掃描二維碼。

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本專欄由麥當勞贊助
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