史島槍枝回購 共收繳十幾把槍

史島上周末有償收繳槍枝，共收十幾把槍。(麥文瀚辦公室)

市警總局等執法機構日前在史島湯普金斯維爾(Tompkinsville)舉行的槍枝回購活動，收回了十幾把槍。

此次活動由市警總局、史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)以及州眾議員 費爾(Charles Fall)主辦，在西奈山聯合基督教教堂(Mt. Sinai United Christian Church)舉行，是打擊史島槍枝暴力活動的一部分，上繳槍枝的社區成員可以保持匿名。主辦方表示，盡管活動當天下著雨，但這次「槍枝換現金」活動中仍有十幾支槍上交，其中25%的槍枝序列號有污損，表明這些槍可能曾用於嚴重犯罪活動。

麥文瀚對市警總局這次活動中與州眾議員費爾，以及西奈山聯合基督教教堂的合作表示感謝。州眾議員費爾說，他所在的選區槍枝暴力事件增加了一倍，他說，上繳的每一把槍枝都有可能挽救一條生命。

對於不同的槍枝，上交者會得到不同的獎勵。每名上交可使用手槍或突擊步槍者都可以獲得一張200元的禮品卡，如果上交槍枝早，他們還有可能獲得一台iPad。上交步槍、獵槍和氣槍可獲得一張25元的禮品卡。

根據市警總局CompStat的數據，截至9月24日，史島今年已發生22起槍擊 事件，共有24人成為槍擊案的受害者，槍擊受害者人數比2022年同期減少了17%。