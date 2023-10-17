助輕罪者回歸社會 白艾榮撥300萬設法庭領航員

白艾榮再撥300萬元用於幫助獲釋者重回社會，減少重新犯罪。(美聯社)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)16日宣布撥款300萬元，用於「法庭領航員」(Court Navigators)計畫，旨在幫助一些被控輕罪、同時面臨精神疾患或釋放後生活陷入困境的人群順利回歸社會，以減少重複犯罪。

這300萬元將被撥付給公益機構財富協會(The Fortune Society)，該機構負責在曼哈頓刑事法庭內派駐「法庭領航員」。「領航員」每日在法院內值班，他們的工作任務是在案件的起訴初期，尋找面臨精神疾病、藥物濫用、貧困或無家可歸的被告，與他們建立聯繫並在保釋後對他們進行針對性幫扶。

白艾榮表示，解決犯罪的最佳方式是為走投無路者，提供他們急需的資源，幫他們尋找重新回歸正常生活的道路。「領航員」計畫將有效防止部分累犯陷入反覆被捕和重新犯罪的「司法旋轉門」。

「領航員」將由一些社會服務經驗豐富的人擔任，他們充當中間人角色，將各種社會服務機構、公益團體、精神健康護理機構，以及政府公共服務資源與被保釋者更好地連結起來，讓這些並未犯下重罪、但在釋放後面臨被社會拋棄的嫌疑人，或刑滿釋放者有處可去，並嘗試重新建立生活。「領航」服務將是長期的，從被告人剛剛開始出庭時，就開始在自願的前提下介入幫扶，此後會一直追蹤聯絡受助者，還會提示他們未來的出庭時間。

此前，白艾榮辦公室還曾撥款600萬元用於建立社區「領航員」網絡。目前，紐約市 面臨非常嚴峻的精神健康危機，大量在押人員和活動在社會上的遊民，存在精神疾患，對公共安全構成隱患。無論是在法庭還是在社區，「領航員計畫」都將重點幫扶存在精神健康和成癮問題的人，以減少這個人群的犯罪行為。