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宣傳心理健康熱線988 市衛生局推廣告攻勢

記者許君達／紐約報導
市衛生局長瓦桑將出鏡拍攝公益廣告，向市民推廣全國心理健康熱線988。（記者鄭怡嫣／攝影）
市衛生局長瓦桑將出鏡拍攝公益廣告，向市民推廣全國心理健康熱線988。（記者鄭怡嫣／攝影）

市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)於日前宣布，將在未來一個月的時間內集中推出一系列公益廣告，以提升人們對去年推出的全國心理健康熱線988的熟知程度。

系列廣告將以市衛生局長和紐約市民為主角，用短片的形式講述心理健康的重要性以及988熱線的功能，投放渠道包括電視、網路、廣播以及戶外廣告牌。

衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，紐約市要在推廣心理健康服務方面成為全國的標竿，未來要讓988熱線的存在感與911一樣、成為紐約市民生活中的重要組成部分。他建議，所有感到心理狀況異常的市民，無論是慢性還是急性、無論迫在眉睫還是尚未嚴重，都可以撥打988尋求幫助。市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)表示，988熱線將成為有需求者的生命線，在絕望時刻提供支持和希望。

紐約市此前已有NYC Well心理健康求助系統，這個系統還將繼續保留一年，以便求助者逐漸適應新的988平台。目前，求助的方式包括致電988、發送信息至988、使用在線對話機器人988lifeline.org/chat以及登錄nyc.gov/988。

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