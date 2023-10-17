「潮浪之間」展 台灣女藝術家發光

「潮浪之間」參展台灣藝術家、策展人與主辦方合影。(記者胡聲橋╱攝影)

「齊唱：潮浪之間」展覽(Singing in Unison, Part 8: Between Waves)近日在布碌崙 (布魯克林)工業城(Industry City)展出，展期三個月。本次展覽邀請了17位亞洲及太平洋島嶼藝術家的作品參展，其中包括五位台灣當代藝術家的精彩作品。

這個展覽由策展人柯念璞一手策畫，參展的五位台灣當代女性創作者分別為張恩滿、劉玗、王虹凱、陳瀅如和蘇郁心，這些藝術家以裝置、錄像及聲音作品，追溯歷史、島嶼和海洋之間的深刻連結。

其中，張恩滿的「蝸牛樂園」藉由外來物種非洲大蝸牛，啟動藝術家對台灣土地與原住民身分認同的探尋旅程；劉玗的「Salvation Mountain」以美國西部與台灣金九的淘金熱為背景，透過三個不同角色在沙漠篝火前的對話，展開對自由的想像；王虹凱的「Borom」則以韓日詩人金時鐘1949年從濟州島逃亡到日本 的旅程為出發點，以風為主題，創作出一個分為五部分的藝術品。

此外，陳瀅如的「屠學錶」從神秘學的角度，結合占星與天文科學的方法，重新檢視近代亞洲政治清算與屠殺事件；蘇郁心的「Particular Waters」以台積電 製造先進半導體為起點，從水和規模的角度強調全球半導體供應鏈及生態系統的複雜性。

策展人柯念璞介紹，除了五位台灣藝術家，其他12位藝術家分別來自台灣、日本、菲律賓、印度尼西亞婆羅洲、南韓濟州島、美國夏威夷群島、薩摩亞和紐西蘭。「潮浪之間」利用亞洲各島嶼國家的歷史、海洋神話及故事記載，探討各國面對的殖民主義、冷戰、軍國主義、戰爭和生態災難造成共同創傷。藝術家還透過作品思考如何應對日益加劇的地緣政治緊張局勢以及相互衝突的社會價值觀。