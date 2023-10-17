紐約觀音堂素食分享會 千人參與

紐約觀音堂舉辦活動，倡導素食。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約觀音堂日前在布碌崙 (布魯克林)科技高中舉行了素食主藝分享會，倡導素食，認為這既有利於養生，又有利於修行，是現代社會一種健康的飲食方式。共有上千名信眾參加了這次活動。

觀音堂的小葉師兄介紹說，觀音堂在紐約已經有近十年的歷史。到目前為止，觀音堂在皇后區 法拉盛、布碌崙8大道和曼哈頓唐人街都有固定的活動地址。這次活動不僅召集了紐約市這三個華人聚居區的信眾，一些紐約州其他地區和外州的信眾也都趕來參加，所以總共有上千名信眾參加了這次素食主藝分享會。

觀音堂的義工們為前來聚會的信眾準備了豐富的素早餐和素午餐，讓大家在了解素食好處的同時，也能品嘗到真正美味的素食。這次活動還包括大師講法、信眾講述信佛心路歷程、歌詠觀音功德等多個環節。

小葉師兄說，現代社會有愈來愈多的人開始吃素，人們逐漸開始意識到吃素對健康帶來的好處。正因為如此，觀音堂不僅建議其信眾吃素，而且也把「健康吃素」作為一種健康生活方式來推廣，從而廣結善緣，幫助弘揚佛法。他說，從另一方面來講，現代飲食各種營養都不缺，而且隨著食材品種日益豐富，烹飪技藝日漸提高，素食的種類也更加豐富，這就使越來越多現代人喜歡吃素食。