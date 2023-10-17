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心目華埠「講故事」 傳述社區文化歷史

記者邢易霖╱紐約報導
心目華埠文化藝術節日前在曼哈頓華埠非營利組織DCTV的Firehouse劇院展映「講故事系列」短片。(記者邢易霖╱攝影)
心目華埠文化藝術節日前在曼哈頓華埠非營利組織DCTV的Firehouse劇院展映「講故事系列」短片。(記者邢易霖╱攝影)

社區組織心目華埠於日前在曼哈頓華埠非營利組織DCTV的Firehouse劇院展映文化項目「講故事系列」短片，影片以華埠社區的藝術家創作為基礎，通過手工插畫、動畫和紀錄片的形式生動呈現了華埠社區民眾的歷史變遷、生活經歷和文化傳承。這些影片將許多長者和社區成員的口述歷史剪輯成引人入勝的短片，並巧妙融入藝術元素。

影片呈現了多樣且生動的故事，包括年長者分享在華埠購物的回憶，傳承福州小吃文化的歷史，以及華人藝術家們在美國對中國舞蹈的執著追求，音樂家黃珍珠與地下室工坊的音樂和回憶；還有華人從中國廣州到巴拿馬再到紐約華埠的移民艱難旅程，以及新一代移民家庭分享在華埠社區傳承家族悠久傳統的溫馨故事。

心目華埠藝術節項目管理人員劉凱儀表示，活動目的是展現華埠社區民眾的故事和歷史，通過社區裡的長輩和年輕人分享他們在美國的生活的酸甜苦辣，前期策畫的時候在社區裡挖掘有意思的人和事，通過鄰裏和朋友了解社區民眾的故事，最後以採訪錄音的形式將他們的故事口述出來。

她表示，錄音長達2個小時，由於擔心聲音沒人聽，所以決定結合錄音配上藝術創作，讓這段錄音成為一個藝術品。同時，該項目將兩個小時的錄音重新剪輯，縮小成幾個小短片，以此傳播社區文化。她說，「影片是為了讓生活在這裡的人們更加清楚華人的根在哪裡，以及華人的精神、非物質文化遺產的精髓是什麼。我們製作這些短片經過了很長的時間探索，給予民眾在一個安全私密的空間分享他們的內心故事和情感。」

她還強調，新穎的藝術形式傳播效果更好，並促進文化交流，同時也讓更多的人了解中國傳統文化，展示華人的精神思維。劉凱儀說，這次展映是一個深入探討華埠多元歷史和文化的機會，為觀眾呈現了一個豐富多彩的社區，充分展示了美國多元文化和包容性的力量，為華埠的過去和未來註入了新的生機，從而反映了社區對傳承和尊重歷史的承諾，以及對多元文化的慶祝和尊重。

影片通過手工插畫、動畫和紀錄片的形式生動呈現了華埠社區民眾的故事經歷。(記者邢易...
影片通過手工插畫、動畫和紀錄片的形式生動呈現了華埠社區民眾的故事經歷。(記者邢易霖 / 攝影)

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