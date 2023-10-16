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法拉盛夜驚魂 4男打劫2女 警方追緝

記者高雲兒／紐約報導
近日，警方追緝皇后區四名在深夜打劫兩女子的男嫌，並呼籲市民提供線索。(市警局提供)
近日，警方追緝皇后區四名在深夜打劫兩女子的男嫌，並呼籲市民提供線索。(市警局提供)

近日，四名男性嫌疑人深夜在法拉盛作案，連續對兩名女子實施搶劫，導致其中一人受傷；警方日前公布嫌犯照片，呼籲公眾提供線索。

根據警方，6日凌晨時分，該四名男嫌試圖打劫一名在羅斯福大道和75街附近的30歲女子，他們行動一致，將女子拖拽在地，但仍無法拿走錢包，之後四人騎兩輛電動腳踏車(moped)逃離現場，所幸受害女子未受傷。

2小時候，該四男嫌竄到35大道和98街附近附近，並接近一名46歲女子，強行拿走她的包，致她倒地並撞到頭部。後四人仍騎兩輛電動腳踏車逃離現場，最後一次出現是在37大道附近，正向東行駛。受害者被緊急送往艾姆赫斯特(Elmhurst)醫院，目前情況穩定。

警方表示，該四名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 推特

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