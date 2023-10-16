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華埠「繽紛家庭日」 遊戲互動中促進和諧

記者許君達／紐約報導
「繽紛家庭日」活動華埠登場，參與活動的家庭對互動遊戲熱情很高。(記者許君達／攝影)
「繽紛家庭日」活動華埠登場，參與活動的家庭對互動遊戲熱情很高。(記者許君達／攝影)

社區機構和諧家庭協進會15日在曼哈頓華埠舉辦「繽紛家庭日」活動，通過豐富的文藝表演和一系列精心設計的遊戲，在互動過程中增強家庭成員之間的溝通和凝聚力。

「繽紛家庭日」活動在華埠的舊聖詹姆士教堂(Old St. James Church)舉辦，持續時間超過三個小時，活動內容包括歌曲表演、木偶戲、互動遊戲以及抽獎等，當日共有近百居民參與。

和諧家庭協進會會長陳偉力介紹，舉辦活動的目的是為了引導家庭成員之間進行更有建設性的互動，以促進和諧。雖然華人家庭多數都是圍繞著孩子轉，不過活動的初衷並不僅限於親子互動，而是面向所有家庭成員，包括促進夫妻之間以及輩份之間更好的溝通。現場準備的多個互動遊戲均是由受過培訓的義工帶領團隊精心設計的，不僅要做到好玩，還要包含教育和指導性的元素在內，使其能夠做到寓教於樂，在娛樂中學習到溝通技巧，在實踐中學會協力解決問題。

他舉例說，比如其中一個面向青少年的問題是，「如果你媽媽沒收了你的手機，你會如何去溝通？」被提問者需要在參與遊戲的過程中嘗試回答，然後再獲得正確答案，這樣就學到了相關的溝通技巧。

參與者除在遊戲中學習外，也可以在活動現場閱讀主辦方準備的相關的教育材料以及課程推薦，主題包括兒童心理學、有效溝通技能、親子關係輔導等。此外，現場還展示了10篇家庭故事有獎徵文活動的入圍作品，由活動參與者為自己最喜歡的作品投票，活動結束時，得票最多的作品將獲得大獎。

「繽紛家庭日」活動為兒童準備了木偶戲。(記者許君達／攝影)
「繽紛家庭日」活動為兒童準備了木偶戲。(記者許君達／攝影)

華埠 教育 親子

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