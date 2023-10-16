以假換真盜首飾 布碌崙、皇后區連6起

布碌崙和皇后區發生六起老人首飾被盜案件，警方呼籲老人當心。(警方提供)

紐約市布碌崙 (布魯克林)和皇后區 先後發生六宗多名盜賊以假亂真搶劫首飾的案件，其中三宗發生在布碌崙華裔 聚居的貝瑞吉和班森賀，三起發生在皇后區。警方稱，嫌犯包括多人，他們做案時駕駛一部白色廂型車，在各區行駛物色搶劫對象，被搶者大多是獨行的長者。警方呼籲民眾，尤其是長者一定要提高警惕，在街頭上最好不要和陌生人搭話，以免受騙上當。

警方記錄顯示，首宗案件上月24日中午發生在皇后區101大道127-10號門前。當時一名83歲的老婦人獨自在街頭上步行，一部白色的廂型車在其身旁停下後，一人下車將其手腕帶著的手鐲搶走。受害者因為受傷，還在現場接受緊急救護，慶幸只受輕傷。

兩天後，盜賊轉移到布碌崙華裔聚居的貝瑞吉。他們在26日下午1時18分，在貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)交5大道附近，盜賊將白色廂型車停在一名87歲的老婦人身旁，一名女子下車後和受害者搭訕，以一件假首飾換走了受害者身上的真首飾。

兩小時後，盜賊又開車到皇后區的自由大道(Liberty Avenue)交127街附近，停車後靠近一名走在街頭的84歲老婦人，同樣以假首飾盜走受害者身上的真首飾，受害者是在盜賊逃走很久後才發現身上首飾被偷。

同一天下午4時10分，警方說，兩名匪徒又開車回到皇后區164街82-85號門前做案，匪徒開車經過一名58歲的婦女時，停下車靠近受害者，要這名婦女試戴首飾，然後在受害者不察時將所有首飾全偷走。

同一夥盜賊30日連做兩案，先有一名87歲的老婦在班森賀14大道交77街附近遭匪以假項鍊盜走真項鍊，隨後另一名86歲的老婦則在6大道交奧溫頓大道(Ovington Avenue)處搶走受害者頸部戴著的項鍊。