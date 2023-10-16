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養老院疫情醜聞 葛謨遭國會調查

記者胡聲橋╱紐約報導
前紐約州長葛謨因新冠疫情政策再次接受國會小組委員會審查。(美聯社)
前紐約州長葛謨因新冠疫情政策再次接受國會小組委員會審查。(美聯社)

由國會兩黨組成的新冠疫情問題特設小組委員會(Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic)，日前祭出針對前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)在新冠疫情初期養老院防疫政策的調查；該委員會本周致函葛謨，要求他在17日(周二)前提供與新冠疫情政策相關的文件，並威脅說如果他不遵守，將遭到傳喚。

該小組委員會最初在5月就致函要求提供這些文件。委員會10月的信中說，「通過調查新冠疫情期間發生的事件，我們試圖了解哪些措施有效，哪些措施無效，以便今後更好地捍衛國家。特別小組委員會不會容忍任何進一步拖延調查的行為」。

兩封信由史島共和黨眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)和該委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)簽署。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)稱此次調查是一場鬧劇。他說，委員會想要的數據在州政府那裡，多個政府部門已經審查過這些數據。他還補充說，一些華府政客很明顯試圖利用人們的痛苦來推進政治議程，這令人遺憾。

2021年2月，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布報告，發現葛謨政府在清點養老院新冠死亡人數時少算了約50%。州眾議會於當年11月發布了一份報告，指控葛謨存在不當性行為並在養老院死亡事件上誤導了公眾。州主計長迪納波利(Thomas DiNapoli)隨後於2022年3月提交報告，認為葛謨政府清點養老院新冠死亡人數時至少少算了4100例。葛謨則否認了這些指控。此前，司法部也審查了葛謨處理養老院新冠疫情的相關信息，但在2021年7月表示，不會對此進行全面調查。

葛謨 養老院 疫情

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