如何脫離紐約市？史島區長啟動研究

史島區長佛塞拉宣布啟動一項研究，討論如何脫離紐約市。(取自佛塞拉推特)

史島居民對無證客 危機的憤怒，再次引發了有關史島脫離紐約市 的討論。史島區長佛塞拉(Vito Fossella)近日表示，他正準備啟動一項由其辦公室資助的新研究，探討如何使史島這個「被遺忘的區」成為一個擁有獨立地方政府、警察機構和公立學校系統的城市。

佛塞拉稱，無證客危機只是紐約市府強加給史島民眾的「又一件事」而已。佛塞拉說，這場危機再次表明，當史島居民不想要什麼時，有人卻會把它強加給史島居民。從另一方面講，當史島居民想要什麼時，卻無法得到。根據佛塞拉的說法，脫離紐約市的好處之一就是紐約市的庇護權法可以不用在史島。

佛塞拉的呼聲並不孤立。去年，共和黨 市議員博萊利(Joseph Borelli)提案，要求成立一個特別工作組，以「評估史島脫離紐約市的可行性」。該工作組將研究史島脫離紐約市的總成本、政治影響、以及如何分配資源。博萊利說，一個獨立的史島不會接納移民，史島的處理方式與紐約州其它郡的處理方式更為相似。在這些郡，這種庇護權不適用。

博萊利表示，史島脫離紐約市不僅僅因為無證客危機，更多的是為了旨在糾正史島缺乏政治權力的問題。史丹頓島上居住著近50萬人口，不到紐約市人口的6%。州選舉委員會的數據顯示，該區31%的活躍選民登記為共和黨人。與之相比，在其它四大區，登記為共和黨人的選民占活躍選民的比例不到9%。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)今年8月加入了脫離紐約市的陣營，理由是史島選民對無證客庇護所感到擔憂。瑪麗奧說，現實情況是市議會與州議會必須讓史島離開。她認為史島希望有機會自治。

史島的脫離運動與Fresh Kills垃圾場密切相關。20世紀80年代，該垃圾場每天接收2萬9000噸垃圾，是世界上最大的垃圾場。1993年，在一次沒有法律約束力的全民公投中，65%的史島居民投票支持脫離紐約市，但這一動議遭到州議會的否決。後來，因為宣布關閉這個垃圾場，史島脫離運動也逐漸銷聲匿跡。