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25年職場 蕭菁菁視麥當勞為第二個家

【紐約訊】
蕭菁菁分享身為麥當勞分店總經理的職涯故事。(李依融╱攝影)
蕭菁菁分享身為麥當勞分店總經理的職涯故事。(李依融╱攝影)

來自香港的華裔美籍蕭菁菁(Jessica Siu)，自1997年移民美國，已經在麥當勞工作長達25年，目前在波士頓劍橋一家麥當勞分店任職加盟店總經理。對蕭菁菁來說，麥當勞不僅僅是一個工作場所，它更像是她的第二個家。

蕭菁菁最初加入麥當勞時是一名普通的員工(Crew Member)，但她的勤奮和努力不僅讓她升遷為值班經理(Shift Manager)，現在更是該加盟店的加盟店總經理(General Manager)。作為加盟店總經理，她負責調度員工的工作時間、監管存貨、訂購所需材料等等，對於麥當勞的運營流程瞭如指掌。然而，即使身處高職位，她對服務客戶的熱情和奉獻精神始終不減。蕭菁菁還曾在麥當勞波士頓中國城分店工作，她的經驗豐富，可以輕鬆地適應不同地區和分店的需求。蕭菁菁強調：「當餐廳24小時營業時，良好的管理和運營變得尤為關鍵。」特別是面對擁有不同文化背景的員工，她必須善於管理和調度值班人員，確保工作達到麥當勞各項的嚴格標準。

蕭菁菁曾因追求學業而暫停工作，她成功獲得了副學士學位(Associate Degree)。這段時間不僅豐富了她的學識，還為她的職業生涯打下了堅實的基礎。

麥當勞劍橋加盟店經營者陳何瑞芳(Carol Chin)、陳換敏(Vern Chin)也成為蕭菁菁的重要支持者，尤其是在她的個人成長過程中。他們一直把蕭菁菁視為家人，並且對她的成長給予了大力支持。蕭菁菁在最初加入麥當勞時經常犯錯，但多虧了兩位的細心和耐心指導，使她成為今天的自己，她非常感謝這些機會和經驗。現在作為主管，她將這些寶貴的經驗應用於管理自己的團隊。

蕭菁菁非常重視她的團隊，她總是把團隊成員視為自己的一份子，關心他們的感受，讓他們每天都期待上班。她的領導方式帶來了團隊的凝聚力，並使工作環境更加融洽。蕭菁菁說：「過去，我是一個比較內向的人，但現在作為主管，儘管英語不是我的母語，麥當勞提供了很多培訓，使我有能力獨當一面，這也讓我更好地支持和激勵我的團隊。」

她強調學習和成長是一個不斷演進的過程，她鼓勵年輕人和新移民要保持熱情，不斷學習，並積極追求機會。她相信，學習各種技能至關重要，蕭菁菁認為年輕人要認真對待工作，積極參與，而不是等待。學習越多技能，生活將會有更多的改變。對於初入職場的人來說，她認為麥當勞是一個很適合的起點，麥當勞提供了優質的工作環境和完整的職業晉升機會，同時也提供了多種學習機會，有助於個人成長和發展。看影片請搜：https://bit.ly/mcdonalds1016或掃描二維碼。

看影片請掃二維碼
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備註：「蕭菁菁的故事尚未結束，敬請留意<下篇>10/17(二)完整報導」。

本專欄由麥當勞贊助
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麥當勞 波士頓 移民

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