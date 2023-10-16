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洪災增多 恐致紐新沿海危險物質洩出

記者許君達╱紐約報導
隨著氣候變化，暴風雨和洪澇漸成紐約常態。科學家警告，洪水和海平面上升可能導致危險物質洩漏。(路透)
隨著氣候變化，暴風雨和洪澇漸成紐約常態。科學家警告，洪水和海平面上升可能導致危險物質洩漏。(路透)

科學家警告，隨著極端天氣的增多和海平面的上升，紐約和新澤西兩州的一些海邊廢物儲存設施存在著大量危險物質洩漏的風險，大紐約地區的上千萬居民將可能因此受害。

由於氣候變化，紐約近年來遭遇暴風雨等極端天氣的機率大增，沿海地帶發生洪澇和風暴潮的次數也更加頻繁。根據聯邦環保署(Environmental Protection Agency，EPA)2019年公布的最新數據，全美現在共有1700萬噸危險廢物存放在沿海地區的設施中，如果海平面上升5呎，其中160萬噸廢物就可能被淹沒。

在美國，「危險廢物」包括廢渣、粉塵、溶劑以及受污染的土壤和氣體，這些物質會在專用的設施中被封存。如果封存設施被水浸泡，危險物質就有可能溶解在水中，並隨著洪水四散。

環保署的科學家將海平面上升趨勢的預測模型與各危險廢物儲存設施的地理參數疊加計算，發現大紐約區域內最危險的一處設施是位於新澤西州伊莉莎白市(Elizabeth)的Cycle Chem, Inc.，此地海拔高度僅4呎，距離海岸步道200呎，與紐約史泰登島僅隔一條狹窄水道。2020及2021年，這處設施從東部各州接收了超過1萬5000噸危險物質，其中包括100多噸含鉻廢酸、近700噸含鉛土壤以及290噸受重金屬污染的污泥。環保署2018年曾指出，這處設施周圍的地下水受到致癌物質苯污染。

大紐約附近另一家較為危險的設施位於新澤西州基尼市(Kearny)，此地2020和2021年共接收了8萬8000多噸危險廢物。不過，基尼市稍微靠近內陸，海平面至少要上升8呎才會淹沒此地。此外，紐約市內也有兩處儲存設施，均位於皇后區北部，由於地基較高，因此暫不會受到海平面上升的影響。不過，專家也提示，風暴或豪雨同樣有可能導致這些設施被淹和洩漏。比如，在2012年遭遇了珊迪颶風(Hurricane Sandy)襲擊後，基尼市就遭遇了嚴重的水災。

新澤西州 步道 洪水

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