201初中霸凌案 華人家長三方面討公道

華裔家長日前就霸凌事件到201初中示威。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)201初中校園霸凌 事件演變成的兩家庭互毆案，激發當地華裔 家長的憤怒，直到現在還在向相關部門施壓，為華裔家庭討回公道；據最新消息，華人民眾將繼續從學校、警局、以及布碌崙地方檢察官辦公室三方面下手，通過示威、簽名運動等，確保霸凌不會再在校園發生，並為華童父親雷先生爭取撤銷控罪。

在案件爆發後，華裔家長除召集多場示威外，目前也已在微信建立組群「IS201參與學校霸凌抗議接龍群」，並計畫將訴求分成對學校、警局、和布碌崙地檢三部分。

在學校方面，帶領展開行動的社區人士凌飛指出，為何在霸凌發生後校方隻字未提，家長第一時間不了解事情發展，是令他們感到最不滿的一點；要求校方接下來制定詳細的方案，如何防範和懲治未來可能再次發生的類似情況，必須給家長合理的交代。

再者，社區希望成立一個專門有組織性地關注華生遭霸凌的團體，初步可能取名為「更好的學校，不再霸凌」(Better School, No More Bully)，之後再擴張影響力，與不同的學校串連起來形成穩定的組織；若日後有學生再次面對霸凌或不公的對待，該團體將會發揮作用，為他們爭權。

華裔示威者目前也已影印好傳單，將到社區內派發並徵得大眾的簽名，可能計畫16日(周一)繼續到201初中外示威；與此同時，他們也認為必須給警局施壓，無論此次案件警員是否有失職之嫌，日後再有類似情形，一定要立即到場處理，抓捕嫌犯。

根據宣布，17日(周二)有兩場警民會議，分別是上午11時市警68分局的線上會議，民眾可通過zoom參與，會議ID是822 7812 8723，密碼是123456，以及晚上7時62分局在18大道8711號舉行的警民會議，只能容納80人。

而在隔天的18日(周三)，68分局也會在65街260號舉辦線下警民會議，因位置有限，呼籲華裔民眾提前到場；8大道州眾議員鄭永佳將在24日(周二)，於新越卓高中(New Utrecht High School)舉辦里民會議，時間是下午6時30分，地址是80街1601號，呼籲家長也可前往表達心聲。

至於布碌崙地檢，相關人士已協助雷先生將當日案發情形轉述給辦公室，正在等待消息，若雷先生的控罪始終沒有撤銷，不排除會前往布碌崙地檢位於市下城(Downtown Brooklyn)的辦公樓外舉行集會。