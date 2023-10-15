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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

華埠超市白日遭竊 損失3000元

記者劉梓祁／紐約報導
華埠金門食品公司發生竊案，損失3000元。（取自蘋果地圖）
華埠金門食品公司發生竊案，損失3000元。（取自蘋果地圖）

紐約市華人社區居民頻頻抱怨治安惡化之下，曼哈頓華埠日前發生盜竊事件，導致超市商家損失數千元現金，嫌犯隨即逃離現場，目前仍未被逮捕。

根據市警(NYPD)消息，在12日下午4時51分前後，警方接報稱華埠堅尼路(Canal St.)200號「金門食品公司」超市內發生竊盜案。警察抵達現場後，一名超市員工指，一位不明身分人士未經詢問和允許進入了店內辦公室。據清點，嫌犯共偷走3000元現金，犯案後隨即從店鋪正門逃離，目前案件調查還在進行中。

不願具名的超市業者表示，事發辦公室位於超市二樓，但案發時無人在內，導致竊賊順利得手。此人回憶，超市管理人員在當日下午返回處理公務時，發現裝有現金的儲物櫃被打開，內部現金已不見，隨即報警。

據超市員工，監控探頭已拍下嫌犯外貌，且片段已被交予警方。

轄管包括華埠的市警五分局建議，商家勿存放過多現金於店內，以免成為竊賊作案目標。警方也呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華埠 紐約市 曼哈頓

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