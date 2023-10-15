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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

新提議 或加快市內賭場區畫

記者劉梓祁╱紐約報導

紐約州核發新賭場執照的計畫已公布許久，潛在地點包括華人社區法拉盛旁的花旗球場(Citi Field)等地，因此引來部分居民反對；然而，一項由市府及市議會聯合提出的新舉措，或將加速賭場的區畫過程。

據了解，這份新舉措擬將為紐約市內賭場創造新的區畫流程，以更好將博彩場地引入紐約市五個行政區之中。在市議長歐德思(Adrienne Adams)和市城市規畫局主任格羅尼克(Dan Garodnick)的聯合聲明中，兩人指市府及市議會將提出一種「個性化」的方法來考慮賭場區畫，因為五個行政區均有有機會爭取到州府的執照。

儘管這一新舉措仍須經過公共審批流程，但若一旦通過，它將使市內場地更容易獲得賭場執照，從而提升在州府層面的選址競爭力。此外，該計畫還將邀請公眾和民選官員就開發者的博彩計畫發表意見。

歐德思和格羅尼克在聲明中表示，賭場有潛力為紐約人帶來就業機會和經濟機會，但如今本市的申請者處於劣勢，因為目前在土地利用法規中沒有適當的機制來審查賭場選址。

據了解，為了確保紐約市的申請者不處於競爭劣勢，市議會和市府的城市規畫部門，將考慮進行獨立的全市區畫變更，以允許紐約市在由州法規定的賭場執照審查過程中順利進行評估。其中，州府審查過程包括由六名獨立社區咨詢委員組成的審批團隊，當中包括地方選民官員。

聲明顯示，這項由市府及市議會聯合提出的新舉措，需經過公共審查和市規畫委員會批准，並需爭取區長及社區委員會的同意，以及市議會的批准。支持者之一皇后區州參議員艾達博(Joseph Addabbo)表示，該計畫可以加速和簡化執照的申請過程，並保持過程的完整性。

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