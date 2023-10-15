我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

慶感恩節 中美商會11/21送4000份玩具

記者鄭怡嫣╱紐約報導
美國紐約中美商會將於11月21日向孩童免費派發4000份玩具。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國紐約中美商會將於11月21日向孩童免費派發4000份玩具。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國紐約中美商會及市議員黃敏儀在法拉盛宣布，將於11月21日向孩童免費派發4000份玩具，共賀感恩節，並於明年的1月6日，舉辦第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行，弘揚中華文化並促進當地的繁榮與和諧，邀請社區家庭及團體參加。

中美商會會長江錦鑫及創會會長林敏芝介紹，商會多年來一直熱心為社區作出貢獻，已經多年舉辦免費派發兒童玩具的活動，希望能幫助有需要的民眾，使人人都可度過一個幸福愉快的感恩節。

他們還說，首屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行在去年成功舉辦，當時共有20多部花車及數千人的遊行隊伍，展現了一個各族裔團結的社區及一個攜手向上的法拉盛，有了去年的經驗，今年將致力辦得更好，歡迎各社區團體、商會、商家及個人踴躍訂購花車或者組織方陣參加。

玩具派發活動，將在11月21日下午3時至4時，在法拉盛友聯街(Union St.)交三福大道(Sanford Ave.)的公園舉辦，屆時約有4000件的玩具派發，家庭需帶孩子前來領取，先到先得，發完為止。

第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行將在明年1月6日舉辦，活動由環球英雄基金會、美國溫州僑團、福建社團、北美亞裔共創會、東北、河南及河北同鄉會等共同籌備，遊行路線從法拉盛37大道交緬街出發至皇后區植物園，訂購花車及報名參加遊行等事宜，請聯絡陳小姐(646)886-1578或Cindy(347)278-1111。

法拉盛 植物園 河南

上一則

華男來美2個月罹重病住院 連江同鄉會募款4萬援助

下一則

紐約市垃圾投訴疫後激增170%

延伸閱讀

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
曼哈頓華埠老茶行被迫停業 網紅蛋撻店進駐

曼哈頓華埠老茶行被迫停業 網紅蛋撻店進駐
州老齡化總體規畫 法拉盛里民大會討論

州老齡化總體規畫 法拉盛里民大會討論
法拉盛12╱17辦首屆聖誕大遊行 贈玩具

法拉盛12╱17辦首屆聖誕大遊行 贈玩具

熱門新聞

33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園