慶感恩節 中美商會11/21送4000份玩具

美國紐約中美商會將於11月21日向孩童免費派發4000份玩具。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國紐約中美商會及市議員黃敏儀在法拉盛 宣布，將於11月21日向孩童免費派發4000份玩具，共賀感恩節，並於明年的1月6日，舉辦第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行，弘揚中華文化並促進當地的繁榮與和諧，邀請社區家庭及團體參加。

中美商會會長江錦鑫及創會會長林敏芝介紹，商會多年來一直熱心為社區作出貢獻，已經多年舉辦免費派發兒童玩具的活動，希望能幫助有需要的民眾，使人人都可度過一個幸福愉快的感恩節。

他們還說，首屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行在去年成功舉辦，當時共有20多部花車及數千人的遊行隊伍，展現了一個各族裔團結的社區及一個攜手向上的法拉盛，有了去年的經驗，今年將致力辦得更好，歡迎各社區團體、商會、商家及個人踴躍訂購花車或者組織方陣參加。

玩具派發活動，將在11月21日下午3時至4時，在法拉盛友聯街(Union St.)交三福大道(Sanford Ave.)的公園舉辦，屆時約有4000件的玩具派發，家庭需帶孩子前來領取，先到先得，發完為止。

第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行將在明年1月6日舉辦，活動由環球英雄基金會、美國溫州僑團、福建社團、北美亞裔共創會、東北、河南 及河北同鄉會等共同籌備，遊行路線從法拉盛37大道交緬街出發至皇后區植物園 ，訂購花車及報名參加遊行等事宜，請聯絡陳小姐(646)886-1578或Cindy(347)278-1111。