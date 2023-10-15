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莊文怡競選市議員 市警察工會背書

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(左二)，宣布獲得市警察工會背書。(競選團隊提供)
布碌崙第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(左二)，宣布獲得市警察工會背書。(競選團隊提供)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前宣布獲得市警察工會(Police Benevolent Association)背書。

工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，莊文怡清晰地表明會將公眾安全放在首位，她深知自己的選民支持警察執法，並承諾會和工會合作，給警察製造友善的工作環境、以此保留警力；現在比以往更甚，「我們需要像莊文怡這樣具有常識的代表進入市議會，很榮幸能夠背書她。」

「我很開心能獲得這個城市最好、每日將他們的生命放在最前線的警察工會成員的支持」，莊文怡表示，「我的競選由始至終都強調社區安全，而作為一名市議員，我一定會給予執法人員必要的支持，協助他們保衛社區。」

莊文怡不久前也獲得國會眾議員孟昭文(Grace Meng)的背書，她提到，親眼見證莊文怡在爭取農曆新年定為紐約州公假上作出的努力；「直到滿足社區需求為止，莊文怡永遠都不會停止戰鬥」，並相信她熱忱為社區服務的精神，將給選民帶來福祉。

莊文怡將在11月7日普選面臨共和黨譚瑩瑩(Ying Tan)、保守黨維樂培(Vito LaBella)的挑戰。

布碌崙 眾議員 紐約州

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