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紐約市連7周末下雨 仿如「魔咒」

記者張心╱紐約報導
紐約市彷彿進入一到周六即下雨的「魔咒」。(記者張心╱攝影)
紐約市彷彿進入一到周六即下雨的「魔咒」。(記者張心╱攝影)

紐約市14日再度降雨，同過去的六個周末一樣，彷彿進入一到周末即下雨的「魔咒」；9月的周末總降雨量更是累積達到14.25吋，成為自1883年來9月降雨量之最。

根據國家氣象局(National Weather Service)統計，包括14日的過去七周，紐約市每逢周末就下雨，而最近的兩個周五也有大雨，尤其以9月29日的歷史性降雨為峰值，當日超過8吋的大雨導致全市多個地區發生洪澇災害。

昨日的陰雨依舊持續整天，降雨量共計達到1吋，較前一個周末(6日和7日)的半吋降雨有所提升。9月除了29日的大暴雨之外，其餘降雨的周末雨量也保持在1吋至3吋之間。

「不得不說，今年秋季的降雨量非常反常，在過去的三個月裡，紐約市的降雨量明顯超過了正常水平。」國家氣象局氣象學家安格(Jay Engle)表示，以中央公園(Central Park)為例，今年9月的降雨總量比正常平均水平4.31吋要高出10吋，哪怕是在2022年9月，中央公園的雨水甚至略低於往年平均值，僅有4吋左右。

「通常夏季會比秋天更加濕潤，但今年情況相反，夏天則更為乾燥。」安格稱，從氣象學來說，某些時候，一種氣象模式確實會持續一段時間，「只是比較不幸的是，今年秋天的雨都發生在周末，而且已經持續了一個半月。」他指出，這對於植物落葉來講也會有影響，市民賞秋觀景的效果也或許並不理想，「紐約市的楓葉高峰將在月底到來，但可以預見，情景可能不是很樂觀。」

紐約市昨日再降大雨，月降水量破歷史紀錄。(記者張心／攝影)
紐約市昨日再降大雨，月降水量破歷史紀錄。(記者張心／攝影)

紐約市 中央公園 暴雨

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