華人社團聯席會合唱節 逾600人高歌

紐約華人社團聯席會舉辦「第七屆紐約華人合唱節」 。(記者邢易霖╱攝影)

紐約華人 社團聯席會14日在法拉盛 舉辦「第七屆紐約華人合唱節」 暨各僑屆慶祝中華人民共和國成立74周年，此次共有600人以上的七個合唱團參加合唱節，他們分別來自紐約、新澤西洲、康州和麻州等地的華人合唱團，為廣大觀眾帶來中外藝術歌曲。

紐約華人社團聯席會會長陳梅表示，紐約華人合唱節自2013年開始舉辦以來已是第七屆，已成為華人社區的一大傳統，深受廣大華人華僑的喜愛，因此吸引了廣大音樂愛好者參與。此次是疫情 以後第一次線下開展匯演，聚集眾多歌唱家和獨唱演員，同時也是慶祝祖籍國中國生日，用歌聲表達情誼。她說，「緩解中美緊張關係，民間的交流是十分重要的，用歌聲作兩國人民的橋梁，促進文化之間的交流。」

耶魯合唱團團長陸成東表示，很高興可以帶領合唱團來紐約演出，這次一共出席36人，許多網路團員還一起從不同地區趕來參加這次活動。疫情期間雖然線下活動減少，但團員們的熱情卻不減，每天晚上都會聚集在一起練習合唱。他說，團員們基本上都來自當地華人社區，很多人都是職員、學生或是學生家長。