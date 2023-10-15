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紐約市垃圾投訴疫後激增170%

記者張心╱紐約報導
布碌崙8大道所在區的垃圾投訴量排名全市第二。(本報檔案照)
布碌崙8大道所在區的垃圾投訴量排名全市第二。(本報檔案照)

紐約市過去一年中，垃圾投訴量高達3萬宗，較疫情前提升170%；布碌崙(布魯克林)8大道所在區的垃圾投訴量僅次於布朗士，排名全市第二。

根據市府統計，從2022年9月21日至2023年9月20日，311熱線共接到3萬1890宗關於垃圾亂丟、街道骯髒、人行道不乾淨的電話投訴，比3年前的1萬1813份增加了170%，比去年的3萬1135份提升了2%。

布碌崙相關投訴數最多，高達1萬1413宗；曼哈頓緊隨其後，共有7759宗；皇后區排名第三，為6568宗；布朗士位居第四，共有4624宗；史泰登島衛生質量相對最好，為1425宗。

據分析，在全市所有社區中，布朗士區郵政編碼為10468的地區，所提交的電話投訴量位居全市第一。市民們表示，這片靠近紐約植物園(New York Botanical Garden)，涵蓋了王橋(Kingsbridge)、馬比山(Marble Hill)、福德漢姆莊園(Fordham Manor)的區域，最近幾年衛生情況逐漸變差，導致垃圾電話投訴一年來高達986宗，占全市衛生投訴總數的21%。

衛生投訴量排名第二的是布碌崙郵政編碼為11220的社區，涵蓋華人聚集區8大道、日落公園(Sunset Park)、貝瑞吉(Bay Ridge)、波羅園(Borough Park)等地，一年來共接到790宗衛生投訴。該地第七社委會地區經理勞佛(Jeremey Laufer)表示，社區一直存在非法亂倒垃圾的行為，導致許多街道骯髒不堪，居民怨聲載道。

曼哈頓覆蓋雀兒喜(Chelsea)和格林威治村(Greenwich Village)、郵政編碼為10011的社區排名全市第三，共收到522宗投訴；皇后區投訴數最多的區域是11385，涵蓋了格蘭岱(Glendale)、里奇蒙丘(Richmond Hill)，共收到481宗投訴；史泰登島10312郵遞區號投訴量最多，包含安納戴爾(Annadale)、埃汀威爾(Eltingville)、胡格諾(Huguenot)等地，共收到316宗投訴。

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)表示，投訴數的激增不一定意味著垃圾在增加，市府今年開出的垃圾傳票已經比去年增加了64%，「市清潔局一直在積極進行公共宣傳，鼓勵居民在看到垃圾時通過311提交清理要求。」

市清潔局正在清理華埠街頭垃圾。(市清潔局提供)
市清潔局正在清理華埠街頭垃圾。(市清潔局提供)

布朗士 布碌崙 郵政

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