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托兒所比鄰毒品交易點 兒童安全引憂

記者張心／紐約報導
根據聯邦緝毒署的數據，目前大多數毒品交易都與致命的芬太尼有關。(取自聯邦緝毒署臉書)
根據聯邦緝毒署的數據，目前大多數毒品交易都與致命的芬太尼有關。(取自聯邦緝毒署臉書)

根據Telemundo 47 Investiga和NBC的聯合調研，紐約市數十間托兒所周圍就是毒販據點，毒販子利用兒童當作「保護傘」，以進行持續不斷的毒品交易。

調研發現，在今年上半年，市警局的所有緝毒行動地點，與紐約州許可的7000多個托兒所位置重疊。平均來看，每間托兒所前門100米、亦即約320呎的範圍內，就曾發生一起吸毒被捕事件；其中80多家托兒所門口的近距離範圍內，曾發生12起吸毒被捕事件。

根據聯邦緝毒署(U.S. Drug Enforcement Administratio)的數據，目前大多數毒品交易都與致命的芬太尼(fentanyl)有關。

「我們生活在一個危險的社區，這可能要了我們的命。」布里奧索(Alejandrina Brioso)的兒子因芬太尼喪命，她的孫子所在的托兒所門口，已經有60多人因毒品問題被捕，「來往托兒所需要避開針頭等吸毒工具，這可能給孩子帶來深遠影響，否則我怕他也會染上毒癮。」

位於哈林區的托兒所「造福兒童協會」(Association to Benefit Children)有61名兒童，他們的教師與一間診所隔窗相望；在那裡，毒癮患者可以安全地注射毒品，「如果這種診所建立得過於集中，那勢必會對所在社區造成影響，因為毒販們會集中去那裏做交易，他們篤定會有人來買。」紐約市特別麻醉品檢察官布倫南(Bridget Brennan)表示。

就在上月，布朗士托兒所Divino Niño的一名一歲男童，就因接觸芬太尼而死亡，另三名兒童則過量吸入。該案件罪魁禍首則是托兒所一對負責人夫婦，二人後被紐約市檢方以謀殺、過失殺人和攻擊罪起訴。

毒品 紐約市 布朗士

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