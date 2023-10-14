7無證客庇護所 消防局擬關

市府計畫要求無證家庭每60天重新申請一次庇護，並鼓勵已經入住庇護所的無證客自行尋找住所。(市長辦公室提供)

為阻止更多的無證客 再來紐約，市府計畫要求無證家庭每60天重新申請一次庇護 ，並鼓勵已經入住庇護所的無證客自行尋找住所。此外，由於多個無證客庇護所存在安全隱患，市消防局擬下令將其關閉，但市長亞當斯 (Eric Adams)對此持不同意見。於多個無證客庇護所存在安全隱患，市消防局擬下令將其關閉，但市長亞當斯(Eric Adams)對此持不同意見。

根據市府消息，亞當斯在近日與市議會的會議中，提出要求有孩子的無證客家庭重新申請住所，以阻止更多的無證客再來紐約。此舉是自去年無證危機爆發以來，紐約市庇護系統已不堪重負的無奈之舉；據悉，目前已有超過11萬8000人住在市府的庇護所中。

市府日前已經對單身無證客推出類似的政策，要求他們每30天重新申請一次庇護所，如今同樣的措施將施行在有家庭的無證客身上，預計在本周末將公布正式聲明。

與此同時，市消防局和紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)發現，至少七個無證客庇護所存在重大火災和安全隱患，包括曼哈頓31街西320號、史泰登島北部Hylan大道481號、布朗士區Elton大道746號、皇后區Winchester大道80-45號、曼哈頓7街東185號、以及被改造為庇護所的史泰登島聖約翰維拉學院(St. John Villa Academy)等。市消防局將在15日(周日)對以上庇護所進行最後的檢查，極大可能會對所有居住人員下達撤離命令。

然而，市消防局消息人士稱，在是否清空七個存在安全隱患的庇護所問題上，亞當斯與市消防局存在較大分歧，並一直試圖拖延市消防局對違規行為的處理，理由是擔心因為撤離而無居所的無證客，會再度成為市府庇護的負擔。

市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，自8月起，市消防局和紐約市緊急事務管理局就對200多個庇護所進行安全排查，其中18個被發現存在火災隱患，早就應該從庇護所名單中刪除，「在過去的一個半月裡，市消防局與市府一直在爭執是否以及何時下達撤離命令，市長應該聽取市消防局的建議，對此事負責。」