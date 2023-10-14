州老齡化總體規畫 法拉盛里民大會討論

州眾議會老人委員會主席金兑錫(Ron Kim)聯合州衛生廳副廳長赫布斯特(Adam Herbst)及州老齡化辦公室(NYSOFA)主任奧爾森(Greg Olsen)，將於本月18日(周三)在法拉盛 圖書館主持一場里民大會(Town Hall)，就紐約州 的老齡化總體規畫進行討論。

紐約州的「老齡化總體規畫」(Master Plan for Aging)是一個跨部門的合作計畫，關注老齡化和殘障問題的公平性，旨在滿足急劇增長的老年人口需求，幫助紐約民眾在晚年擁有被尊重和自主的生活。

據了解，此次里民大會也是州政府部門相關代表首次訪問皇后區 ，就這一議題展開討論，從而推動紐約州在老齡化問題上的進一步改善和發展。

州長霍楚(Kathy Hochul)於2022年11月簽署了第23號行政令，要求制定老齡化總體規畫，旨在改善當今紐約老年人和殘障人士的生活，並為未來建立更完善的照護系統和更具包容性的社區。衛生廳和老齡化辦公室的代表持續在走訪紐約州各地的居民，進行溝通、聽取意見並提高民眾對於「老齡化總體規畫」的了解。

里民大會將於本月18日下午5時至7時30分，在位於緬街41-17號的皇后區法拉盛圖書館舉行，提供公眾反饋的機會。會議將詳細介紹紐約州通過慈善、學術、私人和地方合作夥伴關係，致力成為全美對老年人和殘障人士最友好的州。

活動將提供無障礙設施，需要提前註冊，如須線下參加里民大會，請至網站https://reurl.cc/Nyl7gm報名。