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夏季高峰過後 曼哈頓租金開始下降

記者劉梓祁／紐約報導
夏季高峰過後，曼哈頓租金開始下降。(記者劉梓祁／攝影)
夏季高峰過後，曼哈頓租金開始下降。(記者劉梓祁／攝影)

自新冠疫情開始以來，紐約市房屋租金多次被指不斷攀升，使居民日常負擔加重，至2023年仍未見放緩，其中尤以曼哈頓為甚；然而，最新行業統計顯示，曼哈頓租賃市場在經過本年夏季的價位高峰，以及公寓空置率上升後，平均租金從9月起開始出現下降趨勢。

根據評估公司Miller Samuel及經紀公司Douglas Elliman Real Estate的數據，上個月曼哈頓內新簽訂租約的租金中位數為4350元，比7月創下的破紀錄高點下降了1.1%，並與8月維持在了同一水平。

研究數據還表明，如今公寓租戶將會在市場上找到更加寬松的租賃條件，而非如在春季和夏季時段中遇到激烈競爭，後者被視為需求較高的月份。

此外，如今3.07%的空置率，為2021年8月以來的最高水平，並已達到疫情前的平均區間。因此，9月底的可供出租房源數量比一年前增加了約40%。

評估公司Miller Samuel總裁米勒(Jonathan Miller)表示，預計未來的租賃市場會較為疲軟，但僅指橫向變動或略有下跌，並非指出現重大改變。

研究還指，隨著競爭的減弱，公寓「競價戰」降至自2021年4月以來的最低水平，因房東加大了吸引新租戶的激勵措施；如免租金或免付經紀費的入住福利在9月的新租賃中，占比12%，為過去五個月來的最大份額，平均優惠值相當於1.3個月的租金。

另一方面，公寓的市場需求仍然旺盛，多數房源被迅速租出。據此報告，房源平均在市場上停留31天，比去年9月的37天有所下降。值得注意的是，儘管租金開始下降，但價格仍比一年前高出8.2%，並比2019年同期高出24%。

租金 曼哈頓 疫情

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