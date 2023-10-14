華埠老茶行被迫停業 網紅蛋撻店進駐

法拉盛網紅蛋撻店即將進軍華埠。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠 最核心位置的擺也街(Bayard St.)79號，原為老字號茶行「新之有機茗茶」，今年7月底，茶行因店鋪易主而被迫停業，店鋪的新招牌於近日公開，顯示新入駐的商戶將是成名於法拉盛 的網紅蛋撻店Na Tart。

社區人士陳家齡(Karlin Chan)透露，這處閒置店面大約從兩周前開始裝修，12日終於露出了新的招牌。施工的工人表示，工程預計會在10月底完工，而具體的新店開張日期尚不清楚。

Na Tart以手工製作傳統及創意葡式蛋撻為主業，在紐約的第一家店位於法拉盛的天廣商場(TANGRAM)內，於去年年底開業。該店在美國中文社群平台上的曝光率較高，皇后區居民高Cindy表示，在「小紅書」上經常能夠看到有人推介這家店。上月月底，在法拉盛的老字號金陵麵包店停業前，她的一位朋友未能買到金陵的蛋撻，便轉而去了天廣商場。

不過，高Cindy的朋友對於Na Tart的蛋撻評價並不很高，認為其性價比不夠優秀。在美食評價網站yelp上，該店得分3.1，屬中規中矩水平。而根據Na Tart在線點單系統的報價，傳統葡式蛋撻售價3.25元每個，高於法拉盛和華埠的老字號平價西餅店，創意蛋撻的單價則達到3.75或4.25元；此外，該店的咖啡價格也較高，一杯義式濃縮售價3.75元，甚至高於曼哈頓富人區的一些老字號咖啡館。

華埠商業改進區表示，由於Na Tart的華埠新店尚未開張，因此他們還沒有與業者建立聯繫。疫情過後，華埠區域內新增了多家主打「網紅路線」的店鋪，目前口碑不一，部分業者被批「只重視經營不重視口味」。

商改區 行政總監陳作舟表示，他並不擔心網紅店生命力的問題，因為一個街區的商業業態主要由市場自發形成，網紅店只要能熬過最初五到六年的初創艱難期，未來應該都不會太差。

他此前曾透露，近年來華埠的新開店鋪中，能堅持下來的比例高於很多其他商業區。商改區特殊項目主任李德容表示，法拉盛是一個在商業飽和度和競爭度都遠高於華埠的地方，能在法拉盛殺出重圍的商家，進軍華埠應該不會很成問題。