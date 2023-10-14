福建會館挺江伊敏 籲華人踴躍投票

美國福建會館為江伊敏造勢。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國福建會館日前為皇后區 第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官民主黨候選人江伊敏造勢，並呼籲民眾在11月7日普選日踴躍投票 ，「沒有投票，便沒有發言權」。

福建會館主席陳昭銀表示，這是會館在這個月的第二個競選造勢活動，期望江伊敏能主持正義，為社區民眾作出公正的判決，也希望她能鼓動更多的華裔 參政議政。他也號召華人在普選日踴躍投票，「投票率愈高才會受到重視」。

江伊敏感謝福建會館長期以來對華社所作出的貢獻，並表示，她在華裔人口眾多的東北皇后區出生長大，家人在此處也生活了40多年，她曾在世界500強及大型著名律所執業，也擁有自己的律所，還在聖若望大學法學院教書並在社區作法律援助相關服務，她了解社區價值觀及需求，將保障華人家庭，加強司法裁決的獨立及社會常理。

江伊敏在初選中，以7427票及57.1%的得票率戰勝兩名對手，將在普選中面臨曾兩度參選皇后區民事法庭法官、並以共和黨及保守黨出線的律師沙納漢(William D. Shanahan)。如當選，她將成為該選區首位華裔女法官。

會館名譽主席陳興合、秘書長鄭泉財、辦公室主任林利鋒、鄭鳳生、常務副主席鄭師飛、王秀華、王永忠、卓太旺、陳惠標、王憲樂等參與了此次活動。