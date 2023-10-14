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殘障紀錄片「銘記柳溪的歷史」法拉盛放映研討

記者邢易霖╱紐約報導
法拉盛圖書館館長曾琳在活動上表示作為一個資源和平台提供者，致力於促進社區交流。(記者邢易霖╱攝影)
法拉盛圖書館館長曾琳在活動上表示作為一個資源和平台提供者，致力於促進社區交流。(記者邢易霖╱攝影)

法拉盛圖書館13日展映紀錄片「前事不忘，後事之師：銘記柳溪的歷史教訓」，紀錄片回顧1972年著名記者Geraldo Rivera揭露了柳溪州立學校中令人髮指的虐待殘障人士的驚人內幕和幕後故事，探討了這一事件如何促使立法和政策的變革，從而保障殘障人士的權益和福祉。到場觀眾也在觀影後進行中英文研討會，促進跨文化對話並加深對殘障權益問題的理解。

紐約州發育障礙計畫委員會(NYS DDPC)多元化負責人海斯(Jacqueline Hayes)表示，殘障人士也是社區的一份子，他們需要融入社區生活，而不是在隔離的環境和機構中生活。這部紀錄片提供了一個深入了解這段歷史的機會，同時也引發了關於殘障人士如何改善現狀、努力向前發展，以及如何推動社區更具包容性地對待發育障礙人士的討論。

州發育障礙計畫委員馮斌表示，舉辦這個活動的目的在於希望華裔新移民家庭能夠理解市府所做的決策。他指出，這部紀錄片中呈現了當時殘障人士所受的虐待及不公正的歷史，最終通過媒體的曝光，讓這一事件對美國社會產生了深遠的影響。

馮斌還說，這也是這部紀錄片首次走進華人社區，並首次使用中文字幕呈現給觀眾。他鼓勵更多殘障人士在面對不公遇時能夠反抗。他補充說，「我們現在所享受的福利，很大程度上是通過先前一代人的經歷和磨難所爭取來的。」

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這次活動不僅有助於加深人們對歷史事件的理解，同時也提醒要為殘障人士群體發聲，維護他們的權益。圖書館歡迎不同種族、宗教、文化背景以及殘障人士的參與和交流。這種包容性的環境有助於促進多元文化之間的互動。

紀錄片首次使用中文字幕呈現給觀眾。(記者邢易霖 / 攝影)
紀錄片首次使用中文字幕呈現給觀眾。(記者邢易霖 / 攝影)
紀錄片放映後並與到場觀眾進行中英文研討會。(記者邢易霖 / 攝影)
紀錄片放映後並與到場觀眾進行中英文研討會。(記者邢易霖 / 攝影)

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