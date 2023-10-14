張溫帙大漆瓷板畫 縫合疫情裂痕

皇后社區學院(QCC)美術館舉辦張溫帙大漆瓷闆畫新作展。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝紐約市立大學皇后社區學院(QCC)美術館 「張溫帙雕塑 園」開幕三周年，美術館日前舉辦張溫帙大漆瓷板畫新作展，展出張溫帙博士最近兩年創作的作品23件。

華人藝術家張溫帙是漆藝家、陶藝家、公共藝術設計家及學者，皇后社區學院美術館的「張溫帙雕塑園」於2015年6月開設，永久陳列張溫帙的雕塑作品。

張溫帙介紹，此次帶來的23件作品，靈感來源於三年疫情 ，「疫情導致世界的割裂，人與人之間的割裂」；同樣因為疫情而生活中斷的張溫帙，創作了「縫合」系列瓷板畫。

張溫帙說，她採用了列為中國非物質文化遺產的「焗瓷」工藝技法，將燒制時斷裂的殘片用金屬「縫合」起來，「既縫合了分裂，也縫合了現實和未來。」

她同時介紹，陶瓷在燒制後的「縮釉」本來是陶瓷的一個大忌，也是陶瓷人制陶工藝中的天敵，而她運用古早工藝「金繕法」，在陶瓷釉面因縮釉而凹進去的地方，用大漆髹填後以金箔裝飾，將「缺點」變成了當代藝術的一種藝術圖式。

除了「縫合」系列，張溫帙還創作出「花兒灘」系列作品，「我將人們對生活美好的願望和追求，濃縮為色彩斑爛與光華流麗的花兒」。這批大漆瓷板畫作品展現了琉璃的光華、古玉的溫潤、景泰藍的斑爛、琺瑯彩的奢華以及高白瓷的靜謐，創作出具有強烈個人藝術風格的作品。

同時為慶祝張溫帙雕塑園成立八周年，張溫帙教授特地為雕塑園捐贈了兩件雕塑新作，現在共有60件雕塑作品。