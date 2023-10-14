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法拉盛12╱17辦首屆聖誕大遊行 贈玩具

記者鄭怡嫣╱紐約報導
首屆紐約慶祝聖誕新年贈送玩具禮物家庭大遊行文化節，將在法拉盛開辦。(記者鄭怡嫣 ╱攝影)
首屆紐約慶祝聖誕新年贈送玩具禮物家庭大遊行文化節，將在法拉盛開辦。(記者鄭怡嫣 ╱攝影)

美國繁榮華埠總會及州參議員劉醇逸宣布，將於12月17日(周日)，在法拉盛聯合主辦「首屆紐約慶祝聖誕新年贈送玩具禮物家庭大遊行文化節」(Flushing JollyFest: A Holiday Parade & Toy Extravaganza)，在緬街慶祝遊行，並為12歲以下孩童贈送玩具，歡迎各社區家庭、機構、團體出席及報名。

劉醇逸表示，法拉盛往年到聖誕季，便有法拉盛商改區在街區點亮聖誕樹及彩燈，此次卻是首次舉辦聖誕大遊行並為孩童贈送玩具，邀請更多家庭參與這一盛事。出席記者會的市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明也力邀民眾報名。

繁榮華埠總監田士銳介紹，此次活動以家庭為主題，旨在在法拉盛與各族裔的社區民眾共同慶祝聖誕節，迎新年假日，並推廣家庭樂。

活動由繁榮華埠與劉醇逸辦公室主辦，協辦單位則包括天廣商場、法拉盛商業改進區(Flushing BID)、市警109分局、長友協會、LeeBoyGroup、Skyblue Creative Studio等。屆時將由福建同鄉會主席陳恒及康華日間護理中心總裁高嘉懿擔任大會的總榮譽領隊。

想要參與遊行的家庭，可在12月17日上午11時至12時15分間，在緬街交富蘭克林大道(Franklin Ave.)大舞台旁登記，免費領取寫有他們名字的聖誕帽及領獎票。各遊行隊伍將於中午12時在上述地點排隊集合，並於下午1時開展遊行，一路遊行至39大道交緬街。

當日下午2時至4時30分間，主辦方則將在位於法拉盛39大道133-33號的天廣商場(TANGRAM MALL)，為12歲以下孩童贈送數千份玩具並進行家庭抽獎。

主辦方表示，歡迎熱心人士合作捐贈玩具、禮物及經費，捐贈或贊助事宜，可致電(917)660-2402或電郵[email protected]垂詢田士銳。

此外還可前往下述四個地點贈送玩具：位於貝賽(Bayside)貝爾大道(Bell Blvd.)38-50號C室的劉醇逸辦公室；位於法拉盛39大道133-33號的天廣商場一樓；位於法拉盛38大道136-20號的飛躍皇后大樓(Queens Crossing)；或設於法拉盛圖書館前的法拉盛商改區信息亭(Flushing BID Information Booth)，信息亭的開放時間為周一至周五的每天早上10時至中午12時間。

法拉盛 華埠 商改區

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