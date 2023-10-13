我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給24小時逃命 以色列令110萬加薩人南遷

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

4區將建5綠道走廊 拓展安全單車道

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯宣布，將在皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區和史泰登島新建五條「綠道走廊」。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯宣布，將在皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區和史泰登島新建五條「綠道走廊」。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，將在皇后區布碌崙(布魯克林)、布朗士區和史泰登島新建五條「綠道走廊」(Greenway)，以擴展曼哈頓以外的安全單車道，降低騎士死亡風險。

市府表示，新計畫將在四個區建立長達40哩的帶有安全隔離的單車道，預計會橫跨布朗士區整個海濱，橫穿皇后區和史泰登島北部大部分海濱區域，並在布碌崙新建一條長達12哩的單車道。

根據市長辦公室發布的路線圖，皇后區的單車道將有16哩長，從龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)到小灣公園(Little Bay Park)，以填補從長島市到皇后學院之間缺乏單車道的空白。此外，南皇后區也將建立一條長7哩的單車道，以連接草原溪公園(Spring Creek Park)到布魯克維爾公園(Brookville Park)，希望改善前往紐約甘迺迪機場(JFK Airport)的通道。

布碌崙的單車道將長12哩，聯結康尼島(Coney Island)到高地公園(Highland Park)，以解決布碌崙南部到皇后區交界處的綠道缺口。史泰登島的新單車道預計將長十哩，從高瑟爾橋(Goethals Bridge)到維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，旨在為史泰登島北岸提供安全的單車道和步行路線。

布朗士區新單車道可能有15哩長，主要連接蘭德爾島公園(Randall's Island Park)和州大海事學院(SUNY Maritime)，以期簡化和改善至杭特點大道(Hunters Point)等工業就業中心的通勤安全。

雖然以上五條「綠道走廊」已被選定，但市府表示，將通過社區參與的方式，確定具體的街道路線。亞當斯稱，這一規畫將在未來幾年「分階段進行」。目前，布朗士區的綠島規畫工作已經展開，皇后區的預計將在明年初開始，「在接下來的兩年內，市府將每六個月開始一個新的綠道實施計畫。」

「綠道走廊」旨在擴建安全單車道，降低騎士死亡風險。(市長辦公室提供)
「綠道走廊」旨在擴建安全單車道，降低騎士死亡風險。(市長辦公室提供)

皇后區 布朗士 布碌崙

上一則

市府慶萬聖節活動 華埠周邊街區開放

下一則

前哈瑪斯領袖號召示威 市警全員制服待命 嚴防騷亂

延伸閱讀

俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性 遭國際奧會停權

俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性 遭國際奧會停權
紐約市打擊鼠患 明秋起小型住宅垃圾需裝有蓋容器

紐約市打擊鼠患 明秋起小型住宅垃圾需裝有蓋容器
亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇
亞當斯訪拉丁美洲 喊話無證客：別來紐約、沒空間了

亞當斯訪拉丁美洲 喊話無證客：別來紐約、沒空間了

熱門新聞

中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12
監控錄像拍下道林襲擊卡森的畫面。(截取自CBS New York YouTube)

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

2023-10-06 15:18

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙