4區將建5綠道走廊 拓展安全單車道

紐約市長亞當斯宣布，將在皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區和史泰登島新建五條「綠道走廊」。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，將在皇后區 、布碌崙 (布魯克林)、布朗士 區和史泰登島新建五條「綠道走廊」(Greenway)，以擴展曼哈頓以外的安全單車道，降低騎士死亡風險。

市府表示，新計畫將在四個區建立長達40哩的帶有安全隔離的單車道，預計會橫跨布朗士區整個海濱，橫穿皇后區和史泰登島北部大部分海濱區域，並在布碌崙新建一條長達12哩的單車道。

根據市長辦公室發布的路線圖，皇后區的單車道將有16哩長，從龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)到小灣公園(Little Bay Park)，以填補從長島市到皇后學院之間缺乏單車道的空白。此外，南皇后區也將建立一條長7哩的單車道，以連接草原溪公園(Spring Creek Park)到布魯克維爾公園(Brookville Park)，希望改善前往紐約甘迺迪機場(JFK Airport)的通道。

布碌崙的單車道將長12哩，聯結康尼島(Coney Island)到高地公園(Highland Park)，以解決布碌崙南部到皇后區交界處的綠道缺口。史泰登島的新單車道預計將長十哩，從高瑟爾橋(Goethals Bridge)到維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，旨在為史泰登島北岸提供安全的單車道和步行路線。

布朗士區新單車道可能有15哩長，主要連接蘭德爾島公園(Randall's Island Park)和州大海事學院(SUNY Maritime)，以期簡化和改善至杭特點大道(Hunters Point)等工業就業中心的通勤安全。