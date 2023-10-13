4區將建5綠道走廊 拓展安全單車道
紐約市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，將在皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士區和史泰登島新建五條「綠道走廊」(Greenway)，以擴展曼哈頓以外的安全單車道，降低騎士死亡風險。
市府表示，新計畫將在四個區建立長達40哩的帶有安全隔離的單車道，預計會橫跨布朗士區整個海濱，橫穿皇后區和史泰登島北部大部分海濱區域，並在布碌崙新建一條長達12哩的單車道。
根據市長辦公室發布的路線圖，皇后區的單車道將有16哩長，從龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)到小灣公園(Little Bay Park)，以填補從長島市到皇后學院之間缺乏單車道的空白。此外，南皇后區也將建立一條長7哩的單車道，以連接草原溪公園(Spring Creek Park)到布魯克維爾公園(Brookville Park)，希望改善前往紐約甘迺迪機場(JFK Airport)的通道。
布碌崙的單車道將長12哩，聯結康尼島(Coney Island)到高地公園(Highland Park)，以解決布碌崙南部到皇后區交界處的綠道缺口。史泰登島的新單車道預計將長十哩，從高瑟爾橋(Goethals Bridge)到維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，旨在為史泰登島北岸提供安全的單車道和步行路線。
布朗士區新單車道可能有15哩長，主要連接蘭德爾島公園(Randall's Island Park)和州大海事學院(SUNY Maritime)，以期簡化和改善至杭特點大道(Hunters Point)等工業就業中心的通勤安全。
雖然以上五條「綠道走廊」已被選定，但市府表示，將通過社區參與的方式，確定具體的街道路線。亞當斯稱，這一規畫將在未來幾年「分階段進行」。目前，布朗士區的綠島規畫工作已經展開，皇后區的預計將在明年初開始，「在接下來的兩年內，市府將每六個月開始一個新的綠道實施計畫。」
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