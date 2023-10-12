市交通局提新規 布碌崙大橋禁止擺攤

布碌崙大橋每年吸引大量遊客前往觀光拍照，交通局擬出台新規禁止擺攤。(記者劉梓祁／攝影)

毗鄰曼哈頓華埠 的布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)，作為市內著名地標之一，每年吸引大量遊客前往觀光拍照，並由此催生大量無證攤販在橋上售賣零食或紀念品，時常引來占道投訴；然而市交通局(DOT)日前表示，此做法實則違規，擬出新規限制街頭攤販在橋上設攤。

根據市府紀錄，市交通局已提出新規草案，擬規定街頭攤販不得在任何城市橋梁的單車道或步行道上設攤。據悉，此提案主要為改變布碌崙大橋狀況所提出，其攤販時常聚集在上橋處出售食物、藝術品和紀念品。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)在聲明中表示，布碌崙大橋被譽為美國的埃菲爾鐵塔，對於所有市民以及每年訪問城市的數百萬遊客而言，確保沒有安全障礙和行人流動障礙非常重要。他說，擬定的條例將使行人更容易安全地欣賞大橋，以及舉世聞名的港口景色。

市府紀錄還顯示，此提案亦能「增強行人安全、減輕擁擠情況和提高橋梁的安全性」。數據顯示，去年秋天每周末均有3萬4000名行人在橋中央的木制步道 穿行，而2021年秋天時此數字為1萬7000人。

新規草案中寫道，高企的行人數量使得沿街擺攤成為安全隱患，尤其是高架步行道的寬度縮小到5呎的部分。據市府數據，大橋步行道的平均寬度為16呎，但存在多處狹窄區域。

為此，市交通局已安排關於此提案的線上公開聽證會，將於11月15日上午10時舉行，鏈接為https://reurl.cc/jvW0mZ。