二戰在義失蹤華人士兵 魂歸紐約

譚阿勇遺骸運抵紐約，多位執法隊員迎接。(家屬提供)

一位曾參與第二次世界大戰的華人士兵，在作戰時被列為失蹤狀態，隨後數十年均未被辨認身分，但得益於基因分析技術進步，其於月前被確認為列兵譚阿勇(Wing O. Hom)，遺骸亦在數日前運抵紐約；為表達哀思及敬意，追思會11日在曼哈頓華埠 舉行，多個民選官員、社區成員和退伍軍人組織到場致意。

根據國防部戰俘或失蹤人員統計部門(DPAA)，譚阿勇在本年7月通過基因比對被確認身分，來自紐約的他參軍前在麻州生活，失蹤時年僅20歲。二戰期間，譚阿勇效力於第三步兵師第七步兵團B連，1944年1月13日，在拉蒂納鎮的安濟奧戰役(Battle of Anzio)中，譚阿勇所在部隊參加了戰鬥。次月，他被宣布失蹤，後在1945年2月被宣告死亡。

2019年國殤日，譚阿勇侄子譚鎮強在社交媒體發出其伯父的照片和信息，卻意外收到找尋失蹤老兵遺骸譜系學家消息，指歐洲有一具無名美軍遺骨或為他親屬，但需提交基因樣本等待化驗。隨後，這具在2021年出土的遺骸被確認為譚阿勇。本月6日，遺骸被空運至紐約，覆蓋有國旗的靈柩在家屬及數十名警員和消防員的注視下，順利與家人「團聚」。他們直言，這一時刻使三代人等待將近80年。

追思會中，來自紐約和加州的譚阿勇親屬悉數到場，除他的兩位侄子譚鎮強和譚鎮耀外，還有後者的表親、妻子和岳丈等。譚鎮強在致詞時數度哽咽，表示譚阿勇的生命過早結束，但無論如何都是光榮、勇敢的，毫無疑問是為國捐軀。他說，家族在20世紀30年代因抗日戰爭移民美國，在偏見、抵制及排外主義之下，仍選擇為國家做出貢獻，因此譚阿勇在1943年3月加入陸軍。

出生於廣東開平的譚阿勇，在少年時期來美與父母和兄弟團聚，隨後在二戰爆發後與弟弟一同被徵召入伍，但後者因平足被拒。在阿拉巴馬州完成基礎訓練後，他被分配至第七步兵團，隨後派往義大利。譚鎮強說，譚阿勇作為兩萬名在二戰中為國效力的華裔 ，經過79年等待終於得以「回家」，了結全家人的夢想和希望。

當日，同樣到場致敬的還有紐約華裔美國退伍軍人會，以及來自華府、西雅圖和波士頓 等地的華裔退伍軍人會，和第三步兵師退伍軍人會等。

美軍代表、紐約軍人會成員黃伯聰(Wilem Wong)指，有1600萬人在二戰中服役，其中有10萬5000人陣亡，而譚阿勇作為其中之一表現出了卓越、忠誠和勇敢的服役態度。他引用華埠華裔軍人忠烈坊銘文，形容譚阿勇是「為自由和民主獻身的華裔」，其精神遺產值得所有後輩繼承。

譚阿勇去世後，曾獲頒紫心勳章、青銅星勳章、優良服務勳章和第二次世界大戰勝利勳章，其中前二榮譽在追思會現場由退伍軍人服務部代表正式授予家屬。另外，紐約同源會也向其頒發了國會金質獎章證書。