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于斌樞機獎助金 社團、7生分享25萬元

記者許君達╱紐約報導
2023年第二季度于斌樞機獎助金頒發。(記者許君達╱攝影)
2023年第二季度于斌樞機獎助金頒發。(記者許君達╱攝影)

由紐約中美聯誼會主理的于斌樞機獎助金日頒發了2023年度的第二季獎金，由台灣輔仁大學、紐約本地社區和文化團體以及七名華人學生分享了總共25萬元整的獎金。

中美聯誼會總幹事李磐石介紹，這項獎助金由台灣輔仁大學復校人、天主教于斌樞機主教於1950年在紐約創設，旨在幫助來自各國的華裔學子赴美求學。基金取用每年的利息與金融投資收入為學生、學校和社區服務及教育機構發放數量不等的獎助金，用於鼓勵和發展華裔教育事業，在過去的70年中一直未曾間斷。

本屆獲獎的學生多數來自中國，也有成長於美國的華人青年，個人獎金分為1萬元、6000元和3000元三個檔位，並特別將支票開給學校、指明專用於學生的獎學金。此外，台灣輔仁大學獲得13萬元獎金，輔仁陸生留台獎學金、紐約東華協會實習生計畫、人力中心留學生服務中心各獲1萬5000元，紐約華僑中文學校、鳴遠中文學校各獲5000元，紐約華人社區機構UA3、團結派餐(Meal for Unity)、文化機構美中文化協會、中美藝術協會、全球和平華人協會、真理電台各獲2500元。

中美聯誼會財政于金山介紹，由於于斌樞機獎助金與輔仁大學的特殊關係，因此將最大份額頒予輔仁大學助其發展並提升國際地位，義不容辭。此外，他還透露，獲個人獎的學生多數都攻讀人文學科，因為自然科學獲技術類學科相對資金充裕、學生比較容易申請到獎學金，因此將頒獎的重點傾向於比較「清貧」但同樣重要的人文學科學子。

華人 教育 華裔

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