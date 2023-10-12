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東華協會 14日華埠免費打疫苗

記者邢易霖╱紐約報導
東華協會將於14日舉辦「華埠健康日」，為居民接種流感疫苗及新冠加強針。(記者邢易霖╱攝影)
東華協會將於14日舉辦「華埠健康日」，為居民接種流感疫苗及新冠加強針。(記者邢易霖╱攝影)

紐約東華協會與親情健保公司及樂民西藥房將於本月14日(周六)上午10時至下午4時在華埠東百老匯88號153室共同舉辦華埠健康日活動，並免費為社區居民及長者接種流感疫苗和新冠加強針。華埠健康日活動無需預約，歡迎民眾前來接種疫苗。

紐約東華協會會長于金山表示，每年秋冬季均為流感爆發高期，為了自己和家人的健康平安應儘早接種流感疫苗。現在新冠疫情雖已減弱很多，但民眾切勿掉以輕心，尤其是年邁體弱的長者更是要注意防護，好消息是最新的新冠疫苗加強針已出來，民眾儘早接種可保健康平安。

親情健保公司代表呂先生表示，親情健保守護居民健康，積極參與及服務社區是從一而終的宗旨。屆時除了會提供健保公司最新的各類健康資訊外，還將為每一位前來接種疫苗的民眾贈送一份精美禮物。

樂民西藥房負責人趙曉芬介紹，健康日提供的流感疫苗分兩種劑量，普通劑量供給八至64歲的人士，加強劑量提供給65歲以上的長者。流感疫苗可與新冠加強針同時接種，若民眾之前已接種其中一個疫苗，需要接種另一個則建議等14天或以上。此外，健康日還將提供帶狀皰疹預防針供50歲以上的人士接種。

紐約東華協會華埠健康日疫苗接種活動，只需攜帶有效的身分證件以及醫保卡即可，65歲以上長者也請一併帶上紅藍卡前往。數量有限，先到先得。需要接種帶狀皰疹預防針的民眾請提前致電(929) 634-6016登記。

流感疫苗 華埠 健保

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