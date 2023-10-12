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華埠東方書店 文化傳承40年

記者邢易霖╱紐約報導
地處曼哈頓華埠中心區的紐約東方書店，自1976年創辦以來經歷40年，服務華人社區。(記者邢易霖╱攝影)
地處曼哈頓華埠中心區的紐約東方書店，自1976年創辦以來經歷40年，服務華人社區。(記者邢易霖╱攝影)

地處曼哈頓華埠中心區的紐約東方書店，自1976年創辦以來經歷40年，服務華人社區；書店業者表示，儘管近年來隨著互聯網發展，實體書店經營愈發困難，但將繼續堅持傳播中華文化，促進文化交流。

東方書店主要售賣中國大陸、香港、台灣等地出版社的中文圖書，涵蓋社會科學、人文科學、文學、漢語教學等多門圖書，也能買到文房四寶等文化用品；東方書店店長溫育誼表示，近期光顧書店的年輕人比較多，學術類型和暢銷書籍會比較多，平時也有老年人光顧店裡購買圖書。

她說，目前書店的所有書籍與國內是同步發行出版的，中國可以買到的圖書在這裡也可以買到，大部分留學生會在周末來店裡購買書籍，其中古典詩詞、武俠小說和懸疑類的小說比較暢銷。

據了解，由於當前美國關稅問題和勞動力成本問題，像文房四寶這樣的物品在紐約很多地方基本上都難以購得。溫育誼說，因為受到諸多限製的影響，一些暢銷圖書的進貨也變得越來越困難，這些圖書需要經過複雜的入關程序，因為它們不是批量銷售的商品，所以成本較高，進貨成本最終會反映在消費者身上。然而，東方書店仍然將圖書價格維持在中等水平，並沒有像外文學術研究書籍那樣高價定價。

她表示，書店現在很難經營，因為隨著時代互聯網的發展，有很多人喜歡閱讀電子書籍不再看紙質書，但是她認為紙質書還是有存在價值的，書店會給顧客提供訂購年刊雜誌的服務，讓有需要的顧客去選擇和關注，許多圖書館和學校也會在書店預定年刊雜誌等書籍。

關於對未來的發展目標，東方書店希望可以和更多非營利機構進行合作，與社區的老年人群體和新移民加強合作，同時也可以繼續給紐約的一些圖書館提供中文圖書，期盼書店可以繼續堅持下去，做好文化的傳承。

此外，書店在周末還開設「東方畫廊」課堂，平時會有書法和國畫的老師來書店進行輔導學習，其表示十幾年的學費價格沒有變過，主要目的是為了宣傳中國傳統文化，讓華埠更多的年輕人和社區民眾進行文化交流，她說，「不僅僅有華人參與，學生們來自世界各地，他們喜歡來這裡學習書法和國畫，可以實現文化交流。」

東方書店在周末開設「東方畫廊」課堂，促中西文化交流。(記者邢易霖╱攝影)
東方書店在周末開設「東方畫廊」課堂，促中西文化交流。(記者邢易霖╱攝影)
東方書店提供「筆墨紙硯」、「篆刻」等文化用品。(記者邢易霖╱攝影)
東方書店提供「筆墨紙硯」、「篆刻」等文化用品。(記者邢易霖╱攝影)
書店可以訂購中國大陸的期刊雜誌。(記者邢易霖╱攝影)
書店可以訂購中國大陸的期刊雜誌。(記者邢易霖╱攝影)

書店 華埠 華人

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