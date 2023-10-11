我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

史島犯罪率升 地檢籲增警力

記者胡聲橋／紐約報導
史島地區檢察官麥文瀚呼籲在史島部署更多警員。(麥文瀚推特)
史島地區檢察官麥文瀚呼籲在史島部署更多警員。(麥文瀚推特)

史泰登島今年各項犯罪率大多出現上升。近幾個月來，雖然市警總局派駐到史島多個分局的警員人數有所增加，但史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)仍呼籲增派更多警力，保護史島社區安全。

麥文瀚說，他首先感謝市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長卡班(Edward Caban)和第一副局長金塞拉(Tania Kinsella)在過去幾個月增加了史島幾個分局的警察人數，但史島的警員配置仍不充分。

麥文瀚說，與往年相比，警民比率仍然較低。1968年，史島人口不足30萬，但島上卻有800名市警察局警員。然而到了2022年，史島警察人數反而降至670人的低點。2023年，史島警察人數反彈至720人左右，麥文瀚希望這一人數能能繼續增加。

史島雖然是全國同等規模的社區中最安全的之一，但今年各項犯罪率卻大多出現了上升。麥文瀚說，面對這樣的局勢，最好的辦法就是在史島四個分局派駐更多警員，從而發揮更大的威懾作用。麥文瀚說，沒有警察們在街上起威懾作用，史島針對生活質量的犯罪數量也在不斷增加。

紐約市警察工會主席亨得利(Patrick Hendry)說，史島犯罪率的上升，是不斷有警察脫離警隊造成的。隨著愈來愈多警察離職，留任警察的工作量變得更重，警察局人手不足最終影響到了公共安全，「這是一種大家都不願意看到的惡性循環。」

亨得利認為，史島的情況是紐約警察局整體人員短缺的一個表現。多年來，紐約市警察局的警力一直處於歷史低位，有太多經驗豐富的警察離開警局，去尋找報酬更高的工作。而且，市警總局現在無法通過及時招聘人員來擺脫人員危機。

根據紐約市警局CompStat的數據，自2022年以來，史島的犯罪率上升了約16%。數據顯示，2023年犯罪率增幅最高的是入室行竊、重竊與汽車盜竊，而槍擊事件下降了4%。

紐約市 亞當斯 史泰登島

上一則

紐約僑界慶雙十 華埠遊行登場

下一則

紀思庭承諾 若當選聘請華裔員工

延伸閱讀

金山警方閃電抓捕 逮9人盜竊

金山警方閃電抓捕 逮9人盜竊
警方強力執法 布碌崙犯罪熱區變安全

警方強力執法 布碌崙犯罪熱區變安全
紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜
罷免阿縣地檢長案 選務處批准

罷免阿縣地檢長案 選務處批准

熱門新聞

中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論