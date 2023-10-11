史島犯罪率升 地檢籲增警力

史島地區檢察官麥文瀚呼籲在史島部署更多警員。(麥文瀚推特)

史泰登島 今年各項犯罪率大多出現上升。近幾個月來，雖然市警總局派駐到史島多個分局的警員人數有所增加，但史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)仍呼籲增派更多警力，保護史島社區安全。

麥文瀚說，他首先感謝市長亞當斯 (Eric Adams)、市警總局局長卡班(Edward Caban)和第一副局長金塞拉(Tania Kinsella)在過去幾個月增加了史島幾個分局的警察人數，但史島的警員配置仍不充分。

麥文瀚說，與往年相比，警民比率仍然較低。1968年，史島人口不足30萬，但島上卻有800名市警察局警員。然而到了2022年，史島警察人數反而降至670人的低點。2023年，史島警察人數反彈至720人左右，麥文瀚希望這一人數能能繼續增加。

史島雖然是全國同等規模的社區中最安全的之一，但今年各項犯罪率卻大多出現了上升。麥文瀚說，面對這樣的局勢，最好的辦法就是在史島四個分局派駐更多警員，從而發揮更大的威懾作用。麥文瀚說，沒有警察們在街上起威懾作用，史島針對生活質量的犯罪數量也在不斷增加。

紐約市 警察工會主席亨得利(Patrick Hendry)說，史島犯罪率的上升，是不斷有警察脫離警隊造成的。隨著愈來愈多警察離職，留任警察的工作量變得更重，警察局人手不足最終影響到了公共安全，「這是一種大家都不願意看到的惡性循環。」

亨得利認為，史島的情況是紐約警察局整體人員短缺的一個表現。多年來，紐約市警察局的警力一直處於歷史低位，有太多經驗豐富的警察離開警局，去尋找報酬更高的工作。而且，市警總局現在無法通過及時招聘人員來擺脫人員危機。

根據紐約市警局CompStat的數據，自2022年以來，史島的犯罪率上升了約16%。數據顯示，2023年犯罪率增幅最高的是入室行竊、重竊與汽車盜竊，而槍擊事件下降了4%。