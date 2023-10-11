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劉文健警探基金會 表彰多名警員

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓(右)、莊文怡(左)頒發表彰給陳佩霞(中)。(讀者提供)
寇頓(右)、莊文怡(左)頒發表彰給陳佩霞(中)。(讀者提供)

為紀念華警劉文健而創立的「劉文健警探基金會」，日前在皇后區舉行第三屆年度籌款晚會，來自紐約市的警界、政界、社區等數百人出席，並為眾多表現優異的警察頒發表彰。

劉文健遺孀陳佩霞當晚再次回憶起丈夫與搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)，於2014年12月在工作崗位上殉職的場景，對新婚三個月的她而言，頓時找不到繼續活下去的意志。後來經友人的建議，她領養了一條黑色的拉布拉多犬，取名為「劉仔」，在每個痛苦的瞬間裡，開始有了狗狗的陪伴，給心靈帶來莫大安慰。

後來劉文健警探基金會於2018年創立，正是以陳佩霞的這段經歷所啟發，基金會專門為不幸殉職警員、消防員的家屬贈送治療犬(Therapy Dog)，希望寵物成為他們的夥伴，減輕失去至親之痛。

當日，市警總局局長卡班(Edward Caban)獲頒「年度領袖獎」、市警探工會(NYC Detectives' Endowment Association)主席切克謨(Paul DiGiacomo)獲得「傑出服務獎」，市警總局管樂和鼓樂隊則獲頒「榮譽服務獎」。

在2006年追趕犯罪分子過程中，突發心臟病而去世的華裔警員李克文(Kevin Lee)，其父母李Gilbert和李Cathy，當晚也出席活動，獲頒「無私服務獎」，最後曾任羊頭灣61分局局長的福特(Derby Fort)，因優異表現獲頒「華社貢獻獎」。

基金會自創立後，旨在為殉職警員的親屬帶來援助與安慰，對此，州眾議員寇頓(William Colton)、幕僚長莊文怡和市議員李凱健(Ari Kagan)等人，也向陳佩霞、劉文健的父母劉偉棠、李秀燕頒發表彰，感謝他們發揮無私奉獻、樂於助人的精神。

華裔一星副警司(Deputy Chief)62分局局長劉志強、72分局副局長曾昌武、61分局局長安東尼奧(Joseph Antonio)等警界人士，以及活躍於布碌崙華社的多名領袖，均出席當晚活動，一起見證基金會的成長。

華裔 心臟病 布碌崙

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