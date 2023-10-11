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羊頭灣華人社區巡邏隊 開展定期巡邏

記者胡聲橋／紐約報導
羊頭灣華人社區巡邏隊，開始定期在U大道及周邊街道巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣華人社區巡邏隊，開始定期在U大道及周邊街道巡邏。(巡邏隊提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)撥款支持的「華人社區巡邏隊」(Asian Community Watch, ACW）與「守護天使」(Guardian Angels)合作，目前已開始每周在華裔聚居的社區巡邏。

巡邏隊隊長鄧銘賢說，巡邏隊於今年夏天正式成立，目前每周三和周六，派隊員到羊頭灣華人商店集中的U大道巡邏，每次至少在10人以上。他們身穿制服，攜帶通訊工具等各種裝備，分成幾個小組在U大道和附近街道巡邏。巡邏隊以布碌崙華人聯合會設立在U大道2111號的羊頭灣會所為總部，隊員一般先到總部集合，再出發巡邏。

鄧銘賢介紹，目前巡邏隊的活動主要集中在U大道，並很快將擴展至另一個華人商店集中的國王高速公路(Kings Highway)地區，他們下一步還計畫將巡邏活動擴展至班森賀。

布碌崙48選區市議員韋娜芙的華裔助理狄鐘琪說，韋娜芙全力支持巡邏隊，巡邏隊還獲得了轄管羊頭灣的市警61分局的支持。

狄鐘琪介紹，巡邏隊所有隊員都必須先接受個人背景調查，確保沒有任何犯罪前科。與此同時，隊員在開始巡邏前也會接受一些巡邏方面的基本培訓。

巡邏隊隊長鄧銘賢也是布碌崙華人聯合會(華聯會)會長。他說，巡邏隊扮演的角色，是在當地警局和社區之間進行協調。他們在巡邏時無論遇到什麼情況，都不會和涉案者對抗，而是會第一時間和當地警局聯絡。與此同時，他們會為社區居民提供力所能及的援助和服務，比如尋路和翻譯等。巡邏隊還會邀請當地警局為居民主持安全講座。

羊頭灣「華人社區巡邏隊」還得到了由共和黨人、前市長候選人史里華(Curtis Sliwa)領導的「守護天使」的支持與合作。「守護天使」會時常派人與巡邏隊共同在社區巡邏。

該巡邏隊目前仍在招募隊員，感興趣的民眾也可上網https://asiancommunitywatch.org/查詢，也可通過電郵[email protected]，或致電(917)789-6084或(347)508-2871問詢。

華人 布碌崙 天使

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