紐約僑界慶雙十 華埠遊行登場

遊行活動從中華公所門前啟程，第一方陣內包括經文處處長李光章、中華公所及各大僑團領袖。(記者許君達／攝影)

紐約中華公所按往年慣例在10日舉辦中華民國 雙十慶典，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、副處長張麗賢等出席，中華公所旗下七大僑團代表以及其他僑界人士也悉數到場。慶祝活動包括升旗、向華埠 哥倫布公園(Columbus Park)內的國父孫中山銅像獻花，以及大遊行等。

10日下午1時30分，在曼哈頓 勿街(Mott St.)的中華公所外，首先奏響美國國歌與中華民國國歌，隨後升起巨幅青天白日滿地紅旗。嘉賓之後前往哥倫布公園，在園內的孫中山銅像前集體肅立，李光章和中華公所主席曾偉康分別向銅像獻上花籃。

曾偉康介紹，中華民國是亞洲第一個民主共和國，孫中山在革命成功前曾多次到訪紐約華埠，籌措革命經費，宣揚革命思想，與紐約僑界結下了深厚的淵源。

李光章表示，今年雙十慶典的主題是「民主台灣堅韌永續」，而隆重的慶祝活動，代表了在美僑胞對於民主自由的堅定支持與熱情，「台灣是挺立在西太平洋上的民主堡壘與自由燈塔，是區域和平穩定不可或缺的良善力量，因而獲得了國際社會的普遍肯定，台美關係也愈發加深。台海和平符合所有人的利益，而和平也是兩岸唯一的選項。」

下午4時30分，遊行活動從中華公所門前開始。數十個隊伍分為六組先後出發，每個組都由一支華埠社區內的龍獅隊引領，共有數百人參與遊行。

遊行路線遍及整個華埠區域：先沿勿街向南，隨後經窩扶街(Worth St.)進入華埠的另一條主要街道茂比利街(Mulberry St.)，沿街向北至堅尼路(Canal St.)，再東行、轉入包厘街(Bowery)，沿包厘街南行至且林士果(Chatham Square)後，進入東百老匯(East Broadway)繼續東行至曼哈頓大橋橋下，然後經市場街(Market St.)轉回地威臣街(Division St.)西行，最後經包厘街進入擺也街(Bayard St.)、回到中華公所。

在市府工作的華人張安傑專門請假前往華埠參加升旗儀式。他身穿青天白日滿地紅配色的襯衫，在人群中頗為顯眼。張安傑說，現實政治很複雜，作為美籍華裔，在現存於世代表中國的兩個政府中，他自己選擇並認同三民主義。