全美聖誕節音樂賽 開放報名

紐約城市公益聯合會(Urban United Association)宣布，全美聖誕節音樂比賽開放報名。(記者高雲兒／攝影)

紐約城市公益聯合會(Urban United Association)宣布，全美聖誕節 音樂比賽即日起開放報名，歡迎有才華的適齡孩童前來參賽。

主辦機構紐約城市公益聯合會會長文敏表示，去年首屆聖誕音樂節獲得一致好評，得獎者都具備專業水平，因此決定今年再度舉辦。

本屆音樂總監彭冠傑表示，比賽對各類樂器都開放，鋼琴、弦樂、木管、 銅管、古典吉他、鼓、二胡、古箏、美聲單人或合唱團，可自由選擇聖誕曲目，風格不限，可選巴洛克、古典、浪漫或現代。

今年報名的孩童按照年齡分組，分別為五到八歲的少年明星組，九到12歲的未來之星組，13到18歲的青年專業組以及18到25歲的專業組。

比賽採用兩種賽程，分別為初賽線上選拔賽和線下現場參選表演賽；線上初賽報名已經開始，報名截止時間為11月30日，線上初賽作品另行公布。

線下複賽則於12月3日舉辦，總決賽頒獎典禮定於12月17日，地點為法拉盛 市政廳，師生演奏會在12月23日，地點為曼哈頓 史坦威廳(Steinway Hall)。

林夏蒂國際藝術學學院院長、和美康負責人謝怡禎、大蘋果同濟會慈善總監劉仙蒂、社區人士周國東、葉青怡鼓勵青少年積極報名，聯繫電話(917) 807-3437，電郵[email protected]，網站為urbanunitednyc.org。