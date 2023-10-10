中華民國國慶 紐約中華公所舉行升旗儀式

華埠哥倫布公園內的孫中山銅像。(記者許君達／攝影）

中華民國 「雙十」國慶當日下午，位於曼哈頓華埠 的紐約中華公所按往年慣例舉行了升旗儀式，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、副處長張麗賢等官員出席儀式，中華公所旗下七大僑團代表以及其他僑界人士也悉數到場。升旗後，與會者前往華埠哥倫布公園(Columbus Park)，向國父孫中山銅像獻花致敬。

10日下午1時30分，在曼哈頓勿街(Mott St.)上的中華公所門外，首先奏響美國與中華民國兩國國歌，隨後，巨幅「青天白日滿地紅」國旗伴著「中華民國國旗歌」的節奏緩緩升起。參加升旗儀式的僑胞高聲唱響國歌與國旗歌，並目送國旗升空。過往的遊客也多數暫停了腳步，旁觀升旗儀式。隨後，嘉賓前往哥倫布公園，在園內的孫中山銅像前集體肅立，由李光章和中華公所主席曾偉康分別代表官方和僑界向銅像獻上花籃。

影片來源：記者許君達／攝影

曾偉康介紹，中華民國是亞洲第一個民主共和國，孫中山在革命成功前曾多次到訪紐約華埠，籌措革命經費、宣揚革命思想，與紐約僑界結下了深厚的淵源。李光章表示，隆重的國慶儀式代表了在美僑胞對於自由祖國的堅定支持與熱情，捍衛國家的主權和自由民主的生活方式是海內外全體同胞及台灣朝野政黨的最大共識。今年國慶的主題是「民主台灣 堅韌永續」，李光章介紹，台灣是挺立在西太平洋上的民主堡壘與自由燈塔，是區域和平穩定不可或缺的良善力量，因而獲得了國際社會的普遍肯定，台美關係也愈發加深。他還強調，台海和平符合所有人的利益，而「和平也是兩岸唯一的選項。」