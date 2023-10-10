史島三處遊民所 擬年底營運

史島湯普金斯維爾大道119號遊民所預計將於11月1日投入使用。(谷歌地圖)

紐約市 社會服務局(Department of Social Services，DSS)近日表示，史泰登島三處遊民 庇護所，預計將在今年底前建成並投入運營，其中一個收容所將於下月開放使用。

負責遊民服務的市社會服務局的一名發言人說，這三處遊民所都將「長期為紐約遊民」提供服務，這幾個遊民庇護所不接收目前移民危機涉及的無證客 。

這名發言人表示，自去年4月以來，全球已有超過11萬名無證客湧入全市五大區，目前仍有六萬多名無證客接受紐約市照顧，因此必須盡可能繼續擴大遊民所的容量，確保紐約市的遊民能獲得安全的臨時住房與各種支助。

這三個遊民所中最大的一個位於湯普金斯維爾大道(Tompkinsville Ave.)119號，是一個總共可以容納200戶家庭的五層建築，預計可收容500人。負責營運湯普金斯維爾收容所的非營利組織WIN(Women in Need)的一位發言人表示，他們計畫的開放日期為11月1日，但可能會晚一些。

另兩處遊民所分別位於斯坦普頓(Stapleton)湯普金斯大道(Tompkins Ave.)119號，可容納100名男性，以及格拉斯米爾(Grasmere)海蘭大路(Hylan Blvd.)1055號，可容納50女性。這兩處遊民所預計將於今年年底開放。

在整個無證客危機期間，傳統遊民所收容的遊民與新來的無證客大多被隔開。史島這三處新收容所將專門用於安置普通遊民。

所有這三處遊民所與在中央大道(Central Ave.)100號的第四處遊民所都是前市長白思豪(Bill de Blasio)2017年提出的「逆轉遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)計畫的一部分。按照該計畫，紐約市將在五大區新建90處遊民所，其中多個位於華社，引起民眾不滿。